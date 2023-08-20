ويليامز لن تضحي بمستقبلها في الفورمولا واحد من أجل "ميلي ثانية إضافي" لسيارة 2023

تسلّم فاولز مقاليد إدارة فريق ويليامز مع بداية هذا الموسم، قادماً من فريق مرسيدس، حيث يُشرف على عمليات إعادة الهيكلة لتحسين الأداء المتراجع.

وسرعان ما أثار إعجاب المستثمرين الأمريكيين ضمن الفريق، حيث ظهرت سيارة ويليامز كمنافس شبه دوري ضمن معارك الوسط هذا الموسم على يد أليكسندر ألبون وبشكل خاص في الحلبات ذات الارتكازية المنخفضة.

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أوضح فاولز أنه لن يضحّي بمستقبل الفريق فقط من أجل تحسين السيارة الحالية.

فقال: "اهتمامي لا ينصبّ على هذا الموسم. ولا حتى على الموسم المقبل. تركيزي الفعلي يتمحور حول وضع بنية هيكلية تنظيمية لموسمي 2025، 2026 وما بعدهما".

واسترسل: "السبب الذي يدفعني لشرح ذلك للجميع علناً هو التالي: من السهل جداً وبسبب طبيعة الفورمولا واحد، أن ننساق خلفَ الواقع الحالي ونضغط بكل ما بوسعنا لتحسينه".

وأردف: "لكنك وإن ضحّيت حتى بالقليل من إمكانياتك المستقبلية، فإنك تقوم بعملك بشكل خاطئ".

وأشار فاولز إلى الفلسفة "الخاطئة" التي كانت تتبعها ويليامز، عبر "محاولة النجاة" عاماً تلو الآخر على المدى القصير نظراً لقلة الاستثمارات، حتى استحواذ شركة "دوريلتون" على الفريق العريق في 2020.

فقال: "الناحية الجيدة التي كان الفريق يعمل عليها هو التركيز على الواقع الحالي فقط. لكن ذلك لا يقدم نتائج إلا على المدى القصير قبل أن تبدأ بالتراجع".

وأكمل: "لكنك وفي حال ركزت على المدى البعيد، فإنك ستحقق القفزة المنشودة. لأن ذلك يتطلب فترة طويلة من الوقت".

لكن هذه المقاربة أكد فاولز أن ويليامز لن تستلم في موسم 2023 الجاري، حيث ما زال ألبون مع زميله الناشئ لوغان سارجانت يتوقعان أداءً جيداً في جولة إيطاليا على حلبة مونزا السريعة، وكذلك على حلبة لاس فيغاس التي لا تتطلب ارتكازية كبيرة.