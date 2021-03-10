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ويليامز لن تضحي بعلامتها التجارية من أجل "آخر قطرة من أموال الرعاة"

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قال يوست كابيتو أن ويليامز لن تضحي بعلامتها التجارية في الفورمولا واحد من أجل ملاحقة "آخر قطرة من أموال الرعاة"، وذلك بعد استحواذ شركة "دوريلتون كابيتال" على الفريق.

ويليامز لن تضحي بعلامتها التجارية من أجل "آخر قطرة من أموال الرعاة"

كشفت ويليامز عن مقاتلتها الجديدة لموسم 2021 الأسبوع الماضي، حيث قدمت كسوة لونية معدلة بشكل كبير مع وجود واضح للألوان البيضاء، الزرقاء والصفراء.

ولوحظ ضمن الكسوة اللونية تخفيض حجم عدد من ملصقات الرعاة، ما ترك مساحات واسعة من الكسوة على السيارة من دون أية شعارات للرعاة.

لكن القرار هذا كان متعمداً، وفقاً للمدير التنفيذي لدى ويليامز، يوست كابيتو، حيث شرح أنّ الفريق أراد تقوية وتعزيز هويته وتأكيد رغبة دوريلتون، الشركة المالكة الجديدة، بالالتزام بالعلامة التجارية العريقة لفريق ويليامز.

فقال: "ذلك يمنح نكهة لتوجهنا الجديد وهدفنا على المدى البعيد، كما أنها إشارات واضحة حيال رغبتنا التركيز على علامة ويليامز التجارية من الآن وصاعداً".

وأردف: "شعار ويليامز ريسينغ يعتبر الأكثر عراقة وتميزاً في الفورمولا واحد، وربما في كامل تاريخ رياضة السيارات، كما نعتبره من بين أغلى ما لدينا ثمناً".

وأكمل: "خلال الأشهر المقبلة، سنرى كيف سنعمل على تطوير واستثمار علامة ويليامز على المدى الطويل".

وتابع: "هذه هي المقاربة التي نتبعها ونفضلها على السعي نحو آخر قطرة من أموال الرعاة".

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استكملت "دوريلتون كابيتال" الاستحواذ على ويليامز شهر أغسطس/آب الماضي، وذلك ما ساعد في تأمين الفريق من الناحية المالية، ما كان ضرورياً لبقاء الفريق البريطاني.

وأنهت ويليامز المواسم الثلاثة الأخيرة بالمركز الأخير ضمن ترتيب بطولة المصنعين، بالرغم من التحسن في الأداء الذي شهده موسم 2020، مع نجمها جورج راسل وزميله نيكولاس لاتيفي.

"يمكنني التأكيد أن ’دوريلتون’ استثمرت كثيراً بالفعل منذ بداية الاستحواذ، ونحن نواصل هذا". قال كابيتو.

وأردف: "هذا بالفعل أفضل مما كنت أتوقعه حين استلمت عملي".

واختتم: "هناك نواحٍ نعرفها ونعمل على تحسينها بحيث نحظى بتحسن كبير في الأداء".

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الكاتب خلدون يونس

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