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ويليامز: لم نعد بحاجة للسائقين المموّلين في الفورمولا واحد

قال فريق ويليامز أنّ ظروفه الماليّة الحاليّة تحت ملكيّة "دوريلتون كابيتال" تجعله غير مضطرّ للتعويل على سائقين مدفوعين للعام المقبل من بطولة العالم للفورمولا واحد.

ويليامز: لم نعد بحاجة للسائقين المموّلين في الفورمولا واحد

مع مواجهة الحظيرة البريطانيّة لمشاكل ماديّة في الأعوام الأخيرة مع تفاقم التكاليف في البطولة، عوّلت ويليامز في العديد من المناسبات على سائقين مدفوعين يُوفّرون دعمًا ماليًا جيّدًا.

وشملت القائمة كلًا من باستور مالدونادو، ولانس سترول، ونيكولاس لاتيفي الذين قدّموا نتائج مختلطة.

لكن مع ازدياد استثمار دوريلتون، بالتوازي مع اعتماد سقف النفقات الجديد في البطولة وهيكل توزيع العائدات الماليّة الجديد، فإنّ الفريق يتواجد في وضعٍ مالي أفضل.

لذا مع دراسة ويليامز لخياراتها على صعيد السائقين لموسم 2022 فإنّها لن تحتاج بالضرورة للسعي وراء سائقٍ مموّل يُوفّر حزمة رعاية كبيرة.

وينتهي عقدا سائقَي الفريق مع نهاية موسم 2021، لكنّ لاتيفي لا يزال مهتمًا بالمواصلة في الفورمولا واحد بالرغم من ارتباط اسمه بانتقالٍ محتملٍ إلى الإندي كار.

أمّا جورج راسل فمن الممكن أن ينضمّ إلى مرسيدس في حال اختار الصانع الألماني استبدال فالتيري بوتاس، لكنّ ويليامز تحرص على الإبقاء عليه في حال تمكّنت من ذلك.

وأشارت بعض الشائعات الأخيرة إلى إمكانيّة انضمام نيك دي فريز سائق مرسيدس الحالي في الفورمولا إي إلى الفريق، وهو ما قد يكون جزءًا من اتّفاق مالي مع مرسيدس.

وقال يوست كابيتو مدير فريق ويليامز أنّ الحظيرة البريطانيّة تملك رفاهة اختيار السائق الذي تريده لموسم 2022، عوضًا عن السعي وراء الأموال.

وقال: "أعتقد بأنّنا في موقعٍ نختار فيه سائقينا بأنفسنا. لم نعد مرتبطين ومعوّلين على أحدٍ أو سائقٍ يجلب معه الأموال".

وأضاف: "لدينا خطّة طويلة الأمد للعودة إلى المقدّمة، وعلينا أن نختار السائقين الذين يتناسبون مع تلك الخطّة. نفكّر في هذا فحسب. بالطبع يُمكن للجميع الحديث إلينا، لكنّ القرار سيعود لنا في النهاية".

ويعتقد كابيتو أنّه مع إكمال العديد من الفرق لتشكيلاتها لموسم 2022 فإنّ ويليامز ستُمثّل خيارًا جذابًا للكثير من السائقين.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ كلّ سائقٍ ليس له مقعدٌ ثابتٌ للعام المقبل أو خيارٌ لتجديد عقده سيتحدّث إلينا في مرحلة ما".

وأضاف: "إنّه المقعد الأكثر إلهامًا في الفورمولا واحد في الوقت الحاضر".

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