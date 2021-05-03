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ويليامز: لا شكوى "مُطلقاً" حيال حادثة راسل وبوتاس في إيمولا

شدد سايمون روبرتس مدير فريق ويليامز في الفورمولا واحد أنه لا توجد أية شكاوي مطلقاً حيال محاولة جورج راسل تجاوز فالتيري بوتاس في إيمولا.

ويليامز: لا شكوى "مُطلقاً" حيال حادثة راسل وبوتاس في إيمولا

خسر راسل السيطرة على سيارته عندما كان يحاول تجاوز الفنلنديّ إلى المركز التاسع من الجهة الخارجية، ليصطدما ببعضهما البعض ويتم رفع العلم الأحمر مع أضرار بالغة لحقت بسيارة مرسيدس.

وكانت ويليامز قد خسرت بالفعل سيارة نيكولاس لاتيفي في حادثة سابقة، لتنهي السباق بسيارتين متضررتين بشدة.

وبالرغم من الإحباط الواضح من شدة تضرر السيارتين وخسارة إمكانية تسجيل النقاط، لكن روبرتس يرى أن راسل كان محقاً في محاولة التجاوز.

فقال: "إنه وضع صعب أليس كذلك؟ لديك سائق كان ضمن مركز جيد، وكان يستحقه بالفعل نتيجة أدائه. شاهدت مقطع الإعادة وهو يخرج من المنعطف 18، وفي ذهني لم يكن لدي أي شكّ بأنه يسعى للتجاوز".

وأكمل: "لذا، ليس لدي مطلقاً أية شكاوي أو انتقادات لما قام به جورج، نحن نرى أنه قام بالعمل الصائب".

وتابع: "من الواضح أن التجاوز لم يكتمل، وهناك أسباب لذلك. لكن من وجهة نظري، بدأت محاولته مع خروجه من المنعطف 18، كان خروجاً جيداً، وكان يمتلك قوة الجرّ الكافية إضافة إلى عامل السحب ومع ’دي.آر.أس’، ما الذي يمكنك القيام به؟ لكن المسار كان رطباً من الجهة اليمنى".

وأردف: "كانت تلك محادثة أذكرها مع جورج. هذا ما نتوقعه منه. كانت محاولة جيدة لكنها لم تثمر له أو لنا. لكن هذه هي السباقات".

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بالمقابل، شدد روبرتس على أنه لا يرى في محاولة راسل تجاوزاً "عدائياً".

فقال: "لا أعتقد أن ما قام به عدائي بالضرورة، وبكل صراحة. لا أعلم آراء الناس. كنت أشاهد الكاميرا المثبتة على السيارة. ولم تبدُ تلك محاولة عدائية. لكنها لم تسر على ما يرام".

ويأمل روبرتس أن تنجح ويليامز بنقل وتيرة إيمولا إلى بورتيماو، وأن تتمكن من التأهل إلى القسم الثاني من التصفيات.

فقال: "بالتأكيد تلك الحلبة كانت تناسب سيارتنا وكذلك الظروف الجوية".

وأكمل: "الحلبة بشكل عام وبكل تأكيد كانت تناسب سيارتنا. لذا نأمل أن تناسبنا الحلبات الأخرى كذلك وأن نكون ضمن مركز جيد".

وأردف: "أنا مسرور حقاً لقدرتنا على إظهار تقدمنا الذي حققناه خلال الفترة الشتوية، ليس فقط من أجل المتابعين لكن من أجل كامل طاقم العمل في المصنع، أن يروا السيارة تنافس ضمن فرق الوسط".

واختتم: "المنافسة على المركز التاسع أمر رائع، لقد كانت لحظات رائعة حقاً".

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