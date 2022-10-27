ويليامز: لا خطة واضحة في حال لم يحصل سارجانت على رخصة القيادة الخاصة للفورمولا واحد

أعلن يوست كابيتو مدير فريق ويليامز على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى أن سارجانت سائق الفورمولا 2 سيحصل على مقعد لموسم 2023 المقبل، وذلك في حال نجح بحصد النقاط المطلوبة لرخصة القيادة الخاصة.

ويمتلك سارجانت حالياً 28 نقطة وبوسعه رفعها إلى 30 في حال أكمل حصتي تجارب مع ويليامز خلال جولتي المكسيك وأبوظبي، ما يعني أنه سيبقى بحاجة لإكمال موسم الفورمولا 2 ضمن المراكز الستة الأولى ليحصل على ما تبقى من نقاط.

وهو يحتل حالياً المركز الثالث ضمن الترتيب العام.

لكن ويليامز لا تمتلك خطة واضحة لمن سيكون زميل أليكسندر ألبون في حال لم ينجح سارجانت في سعيه.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هناك خطة بديلة، رد كابيتو: "توجد، لكن ليست خطة واضحة، لا يوجد اسم بديل محدد".

وأكمل: "سيكون هناك سائقون متوافرون لكن ليس لديهم عقود، سائقون جيدون، مع رخصة قيادة خاصة، لذا لا بأس".

ومن المعلوم أن ويليامز درست عدة خيارات لسائقين بدلاء عن نيكولاس لاتيفي الذي سيترك الفريق نهاية الموسم الجاري، وكان من المتوقع أن يتم التوقيع مع أوسكار بياستري على سبيل الإعارة من ألبين، قبل دراما عقده وانضمامه إلى مكلارين في نهاية المطاف.

نيك دي فريز كان أحد المرشحين كذلك بعد أدائه القوي في مونزا بديلاً عن ألبون حينها، لكن ألفا تاوري وقعت معه بديلاً عن بيير غاسلي الذي انتقل إلى ألبين.

لوغان سارجانت، ويليامز تصوير: صور موتورسبورت

وأوضح كابيتو أن ويليامز "تلعب لعبة السياسة" فيما يتعلق بمفاوضات ضم السائقين، لكنه أكد أنّ أداء سارجانت في الفورمولا 2 منذ سيلفرستون، كان كافياً للاقتناع بقدراته.

كما أكد أن إشراكه في حصص التجارب الحرة لجولتي المكسيك وأبوظبي يهدف "لتقليص المخاطر بأكبر قدر ممكن" ومساعدته على ضمان نقاط رخصة القيادة الخاصة.

فقال: "نريد دعمه بأفضل ما يمكن من خيارات للموسم المقبل. ذلك يعني زيادة الوقت المتاح له خلف المقود، لهذا منحناه المشاركة في ثلاث حصص تجارب حرة".

وتابع: "ذلك سيمنحه كذلك نقطتين إضافيتين. كما سيشارك ضمن تجارب الناشئين في أبوظبي".

واختتم: "ذلك جزء من التحضيرات لتجهيزه بأفضل شكل ممكن لبداية الموسم المقبل".