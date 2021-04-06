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ويليامز: لا تنازلات في تطوير سيارة 2022 حتى لو أثر على تطوير السيارة الحالية

قال فريق ويليامز أنه لن يقدم أية تنازلات حيال عملية تطوير سيارة 2022 للفورمولا واحد، في محاولة التقدم إلى الأمام في البطولة.

ويليامز: لا تنازلات في تطوير سيارة 2022 حتى لو أثر على تطوير السيارة الحالية

يأمل الفريق الذي يتخذ من غروف مقراً له، الصعود من أسفل ترتيب بطولة مصنّعي الفورمولا واحد هذا الموسم، حيث يرى في فريقي هاس وألفا روميو أقرب منافسيه.

ولكن على الرغم من الرغبة بتحقيق نتائج جيدة مع السيارة الحالية، إلا أن ويليامز تدرك جيداً الفرص التي ستأتي من قوانين 2022 الجديدة كلياً.

وشدد يوست كابيتو المدير التنفيذي لدى ويليامز على أن الأولوية تتمحور حول ضمان تنافسية السيارة الجديدة لموسم 2022 قدر الإمكان، حتى لو كان ذلك يعني عدم تقديم كل ما قد تحتاجه السيارة الحالية.

حيث قال كابيتو: "إن 2021 يعتبر موسماً انتقالياً، ونحن نركز حقاً على سيارة 2022".

وأكمل: "لن نقدم أية تنازلات - بسبب سيارة 2021 - حيال العمل على تطوير سيارة الموسم المقبل. ليس هناك الكثير مما يمكننا القيام به مع سيارة 2021". 

وتابع: "سنخوض المنافسة خلال هذا الموسم وسنواصل الضغط. نحن نعلم موقع السيارة، وسنقدم بالطبع مزيداً من التطوير، ولكن من دون المساومة على سيارة 2021".

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وبينما وجدت ويليامز نفسها تكافح من أجل الوصول إلى مراكز النقاط خلال المواسم القليلة الماضية، لكنها تعتقد أن اللوائح الجديدة للعام المقبل توفر فرصة كبيرة لتغيير الصورة التنافسية.

ويتوقع كابيتو تحولات جذرية في مستقبل ويليامز، تزامناً مع قيام المالكين الجدد "دوريلتون كابيتال" بضخ المزيد من الأموال ضمن الفريق.

وهذا الطموح طويل المدى هو سبب اعتقاده أنه من المستحيل الحكم هذا العام على مدى جودة العمل الذي قامت به ويليامز.

فقال: "نحتاج حقاً إلى خطوة كبيرة في عام 2022، مع التنظيم الجديد والسيارة الجديدة. هذا هو الموقع الذي نسعى للوصول إليه".

وتابع: "هذا يعني أننا سنواصل المنافسة في الموسم الحالي، ونريد تحقيق أقصى استفادة منه".

واسترسل: "لكننا لا نقيس النجاح بالنقاط أو المراكز فقط. نحاول أن نفهم السيارة أكثر".

واستدرك: "بالطبع نعمل على بعض التطويرات الصغيرة عندما نجد بعض الأخطاء أو ما يمكننا تحسينه".

واختتم: "بالطبع، سنقوم بذلك، لكننا لن نضحي بسيارة 2022".

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