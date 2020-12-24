ويليامز لا ترغب بأن تصبح "فريقًا رديفًا" في الفورمولا واحد

بينما تتّجه الفورمولا واحد نحو حقبة جديدة إطارها الموارد المحدودة، وذلك بفضل القيود الأضيق على النفقات واعتماد سقف لها، اتجهت بعض الفرق إلى تعزيز سُبل تعاونها مع الفرق الكبيرة.

حيث ستعمل ريد بُل وألفا تاوري عن قُرب أكثر من ذي قبل بداية من العام المُقبل، في حين باتت هنالك كذلك روابط قوية بين فيراري، هاس وألفا روميو، إلى جانب ما يربط مرسيدس وريسينغ بوينت.

وعادة ما فضّلت ويليامز البقاء مستقلة بشكل كامل، حيث لا يبدو من المرجّح أن تتغير تلك المقاربة بالرُغم من وصول المالك الجديد للفريق "دوريلتون كابيتال".

وقد صرّح سيمون روبرتس القائم بأعمال مدير فريق ويليامز بأنّ فريقه ورُغم فهمه للمكاسب الممكنة من التعاون مع فريق مصنعي، إلّا أنه ما يزال يرى بأنّ هنالك منافع من العمل بشكل مستقل.

فقال: "بمقدورنا رؤية المكاسب في هذا الأمر، لكننا لا نرغب بأن نكون فريقًا رديفًا".

وأضاف: "نرغب الحفاظ على استقلاليتنا، ولكن نريد أن نكون أكثر تنافسية. لذلك بالنسبة لنا، وبالمُضي قُدمًا، فنحن منفتحون على تعزيز علاقاتنا، لكن تفاصيل ذلك تعتمد على ما نرى بأننا أقوياء فيه، داخليًا، والجوانب التي نرى بأننا بحاجة للمساعدة والدعم فيها".

وتابع: "ببساطة، إذا ما كنا جيدين في أمر ما وبمقدورنا القيام به، فينبغي أن نركز عليه. وفي حال كان هنالك أمر ليس بوسعنا القيام به على نحو جيد، عندها علينا الاستعداد لشرائه من الطرف الذي يكون متاحًا لديه".

اقرأ أيضاً: راسل يقترح تحسينات على سيارة ويليامز بعد مشاركته مع مرسيدس

في المقابل، أوضح روبرتس بأن مقاربة ويليامز النفعية في تحديد الجوانب التي تنظر من أجلها خارج الشركة ستكون حاسمة تحت سقف النفقات، كون الفريق لم يعد بوسعه تكبّد أيّ إهدار للموارد.

فقال: "تحت سقف النفقات، لا يُمكنك تحمّل ألا تتمتع بالكفاءة وهذا ما نركز عليه. نحن بحاجة لضمان أنه وإذا ما نقوم بتصنيع الهيكل، أن تكون جيّدين في ذلك ونطبّق هذا في كل شيء على السيارة. لكننا مستقلون، وسنظل هكذا، بيد أن هنالك مجال للتعاون".