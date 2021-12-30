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ويليامز: لاتيفي بحاجة لأن يتوقّف عن "إفراط التفكير" في موسم 2022

حثّت ويليامز سائقها نيكولاس لاتيفي على ألا "يفرط التفكير" في الأمور خلال الموسم المُقبل، وذلك حتى يتسنّى له استخلاص الأداء الأقصى من سيارات الفورمولا واحد الجديدة.

ويليامز: لاتيفي بحاجة لأن يتوقّف عن "إفراط التفكير" في موسم 2022

يدخل الكندي العام المُقبل بعد موسم مشجّع في 2021، والذي شهد تسجيل أولى نقاطه في الفورمولا واحد مع تواجده ضمن العشرة الأوائل في جائزتي المجر وبلجيكا.

مع ذلك، فقد واجه لحظات محبطة في 2021 بينما لم يتمكن من تعزيز وتيرته، إلى جانب تواجده في ظل زميله حينها جورج راسل (المنتقل إلى مرسيدس في 2022).

وقد اعترف دايف روبسون رئيس قسم الأداء لدى ويليامز بأن لاتيفي افتقر للثبات خلال موسم 2021، لكنه لا يشك بأن السائق الشاب لديه ما هو مطلوب لإحراز التقدم.

لكنّه يعتقد كذلك بأن العامل الأساسي في تحقيق ذلك هو أن يتمتّع لاتيفي بثقة أكبر في موهبته الطبيعية وعدم محاولة الإفراط في تحليل ما يدور من أمور في الموسم المُقبل.

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فقال: "أعتقد بأن ذلك العام كان متقلبًا أكثر مما كنا نريد. فقد تفاوت الأداء بين التصفيات والسباق، لكنه ما يزال لديه الكثير من الموهبة لقيادة السيارة وفهم طبيعة المشاكل".

وأضاف: "العام المُقبل سيكون بمثابة إعادة بناء بالطبع، حيث ستكون السيارات مختلفة تمامًا، وسيكون لديه زميل جديد كذلك، لذلك أعتقد بأن هنالك فرصة له في الموسم المُقبل ليبزغ نجمه. أعتقد بأنه ما يزال هنالك فرصة أن يكون بمقدوره بلوغ ذلك".

وتابع: "لديه ما يحتاجه، لكنه ربما بحاجة لأن يثق بغرائزه بشكل أكبر وربما سيفكّر دومًا بعمق كبير حيال ذلك، وذلك الجزء الحاضر الغائب من المشكلة في الواقع. فلديه ميل لأن يُفرط في التفكير، كما أنه ذكي أكثر من اللازم ليخرج إلى الحلبة ويقود فقط وفق غرائزه".

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