ويليامز كانت تخطط لأن يبقى سارجينت لموسمين في الفورمولا 2
كان من المقرر أن يبقى لوغان سارجينت الوافد الجديد إلى ويليامز لموسمين في الفورمولا 2 قبل أن تثبت تأدياته "سريعًا جدًا" أنه مستعد للصعود إلى منافسات الفورمولا واحد.
سيخوض ناشئ ويليامز سارجينت أولى سباقاته في الفورمولا واحد في البحرين هذا الموسم بعد أن حصل على مقعد في البطولة لموسم 2023 بجوار أليكس ألبون، ليكون أول سائق أمريكي يشارك في الفئة الملكة بشكل كامل منذ سكوت سبيد في 2007.
ووقّعت ويليامز مع سارجينت ليحل مكان نيكولاس لاتيفي، وذلك بعد موسم أول مثير للإعجاب في الفورمولا 2 العام الماضي والذي شهد تسجيله لانتصارين وحلوله بالمركز الرابع في البطولة.
وقد كشف سفين سميتز المدير الرياضي لويليامز أن الفريق كان يخطط لأن يُمضي سارجينت موسمين في الفورمولا 2، فقط لتُشير تأدياته أنه ليس بحاجة لقضاء عام آخر في الفئة.
فقال: "كانت خطتنا مع لوغان أن يمضي عامين في الفورمولا 2".
وأضاف: "أعتقد بأن الجميع يبدأ هكذا. عندما انطلق الموسم، سريعًا جدًا، وتحديدًا في سيلفرستون والسباقات التالية، بدأنا رؤية قدراته وأننا ربما لسنا بحاجة لموسمين معه في الفورمولا 2".
وتابع: "لم نقل له: عليك أن تفوز بلقب الفورمولا 2 أو تحتاج إلى أن تكون وصيفًا. فقط تقدمه في الفورمولا 2 والسرعة الخالصة التي أظهرها على مدار اللفة الواحدة، وكذلك نضجه كسائق".
وأكمل: "كذلك الكيفية التي تطور بها هنا وضمن حصص المحاكاة والمعسكرات الجسدية التي نجهزها لهم. كل ذلك بدا أنه يسير في وجهة جعلتنا نراه بحلول العطلة الصيفية واحدًا من المرشحين ليقود لصالحنا".
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