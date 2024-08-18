ويليامز: قدوم ساينز سيضع تحديًا صعبًا أمام الفريق

وفقًا لدايف روبسون رئيس قسم أداء السيارة لدى ويليامز، فإنه يتوقع بأن قدوم كارلوس ساينز في 2025 سيزيد من صعوبة اتخاذ القرارات داخل خط الحظائر مع وجود سيارتين متقاربتين في الأداء.

يمكن القول بأنه وعلى مدار المواسم القليلة الماضية، فقد كان لدى ويليامز فعليًا سيارة واحدة – مع جورج راسل ومن ثم أليكس ألبون – تقود جهود الفريق، بينما تواجدت السيارة الأخرى عادة في مركز متراجع أكثر.

وعليه لم تحدث كثيرًا تلك الصدامات بين السيارتين على المسار، حيث دومًا ما تواجد نيكولاس لاتيفي أو لوغان سارجينت في مراكز متأخرة عن زميليهما.

ويشعر روبسون بأن قدوم ساينز سيعيد للفريق الوضع الذي كان عليه خلال أيامه الأولى مع ويليامز، عندما حظي الفريق بتشكيلة من فيليبي ماسا وفالتيري بوتاس، واللذين كانا ينافسان على النقاط بانتظام.

وبالحديث عما سيجلبه ساينز إلى الفريق، قال روبسون: "أعتقد بأن هنالك بضعة أمور ستشكل تحديًا صعبًا لنا كفريق هندسي".

وأضاف: "لا شك بأنه من الرائع ضم سائق مثل كارلوس، إذ يمثّل ذلك إشارة واضحة على طموح الفريق وسيجعلنا أفضل بالتأكيد. أنا لا أعرفه كشخص، لكنني أعلم بأن لديه سمعة بأنه يدفع الجميع بقوة لاستخلاص كل شيء من السيارة".

وتابع: "لذلك أعلم بأنه سيكون متطلبًا، وهذا ما نحتاجه. لكنني أدرك في ذات الوقت من خلال أيامي الأولى مع ويليامز، عندما حظينا بفيليبي وفالتيري، أو قبل ذلك في مكلارين، بأنه عندما يكون لديك سائقان يدفع كل منهما الآخر وينافسان على مراكز متقدمة، يكون الوضع أكثر صعوبة بكثير".