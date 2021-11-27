ويليامز: فولكسفاغن لن تهدر وقتها في محادثات الفورمولا واحد لو لم تكن جدّية

عمل كابيتو كمدير لقسم رياضة السيارات لدى فولكسفاغن في الفترة بين 2012 و2016، حيث أشرف على هيمنة العملاق الألماني على بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".

ومن المعلوم بأن مجموعة فولكسفاغن تقيّم مشاركة محتملة في بطولة العالم للفورمولا واحد ضمن الدورة المُقبلة من قوانين المحركات المقرر انطلاقها في 2026 مع إحدى علامتيها، بورشه أو آودي.

وتواجد رؤساء العلامتين ضمن الاجتماعات رفيعة المستوى التي عُقدت هذا العام بين أطراف الفورمولا واحد الرسمية من أجل مناقشة الكيفية التي سيكون عليها مستقبل القوانين في البطولة.

فيما صرّح توماس لاودينباخ نائب رئيس قسم رياضة السيارات لدى بورشه في وقت سابق من الشهر الجاري بأنّ ظروف دخول العلامة الألمانية إلى عالم الفورمولا واحد "تتحقق الآن"، لكن لا يُمكن "الانتظار أكثر من اللازم" من أجل اتّخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.

وعند سؤاله عند مدى جدّية مجموعة فولكسفاغن في اعتقاده حيال خوض غمار الفورمولا واحد مع إحدى علامتيها في المستقبل، قال كابيتو: "أعتقد بأن الأمر يعتمد بشكل كبير على القوانين، وقوانين المحركات لموسم 2026 لم تُحسم بعد. أعتقد بأن المسألة برمّتها قائمة على ذلك".

وأضاف: "إنهم جدّيون، فقد تواجدوا ضمن نقاشات قوانين المحركات، إذ لا أعتقد بأنهم سيهدرون وقتهم في الذهاب إلى تلك الاجتماعات، ولا سيّما مع ذهاب المدير التنفيذي إلى هذه الاجتماعات إن لم تكن المسألة ليست جدّية بالنسبة لهم".

وتابع: "لكن في النهاية، الأمر يعتمد على طبيعة القوانين النهائية وما إذا كانت فولكسفاغن تراها منطقية حينها، عندها قد يلجؤون إلى مجلس الإدارة من أجل طلب قرار حاسم".

جديرٌ بالذكر أنّ مجموعة فولكسفاغن قد تشارك في البطولة كمزوّد محركات لأحد الفرق الحالية من خلال مشروع مصنعي، إذ سيكون من الصعب أن تؤسس فريقها الخاص في البطولة.

حيث من المعلوم أنه كانت هنالك محادثات بينها وبين مكلارين لإمكانية الدخول في شراكة، لكن تلك المفاوضات ما تزال في مرحلة مبكرة نسبيًا.