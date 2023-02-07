السابق / ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة" التالي / بيريز دفع ريد بُل نحو "وجهة معينة" مع سيارة 2023
فورمولا 1 أخبار

ويليامز: فاولز قادر على المساعدة بإكمال الرحلة في الفورمولا واحد

يرى سفين سميتز المدير التقني لدى ويليامز أن انضمام جايمس فاولز كمدير لفريق الفورمولا واحد سيوفر الاستقرار على المدى الطويل الضروري "لإكمال الرحلة في الفورمولا واحد".

ويليامز: فاولز قادر على المساعدة بإكمال الرحلة في الفورمولا واحد

سينضم فاولز إلى ويليامز كمدير لفريقها في الفورمولا واحد بدءاً من موسم 2023 قادماً من مرسيدس التي عمل معها كمدير الاستراتيجيات.

وسيستلم مكان يوست كابيتو ضمن سعي الفريق للتقدم أكثر ضمن الترتيب.

ومنذ الاستحواذ على ويليامز في 2020، عملت دوريلتون كابيتال على تقديم الثبات المادي للفريق ما ساعد في تحسين الأداء، لكن يرى سميتز أن وجود قائد على المدى الطويل سيساعد الفريق على الانتقال للخطوة التالية.

فقال: "من المهم جداً للفريق وجود شخص يكمل رحلة التقدم بفريق ويليامز للأمام".

وأكمل: "جميعنا نعلم أنها رحلة لن تستمر لعام واحد فقط. أعتقد أن جايمس متحمس جداً وسيبقى ملتزماً مع ويليامز".

وأردف: "على المدى الطويل، ذلك سيكون جيداً جداً".

كسوة سيارة ويليامز

كسوة سيارة ويليامز

تصوير: ويليامز

اقرأ أيضاً:

انتقال فاولز يمثل خطوته الأولى نحو منصب كبير في أحد فرق الفورمولا واحد بعد أن لعب دوراً أساسياً في هيمنة مرسيدس الكبيرة خلال الفترة السابقة من حقبة المحركات الهجينة.

من جهته، يرى دايف روبسون رئيس قسم الأداء لدى ويليامز أن خبرة فاولز في العمل مع فريق فائز بالبطولات سيجلب فائدة هائلة للفريق.

فقال: "أعتقد أنه سيجلب معه خبرة ثمينة من مرسيدس. وهو يعلم كيفية الوصول إلى المقدمة والبقاء هناك".

وأردف: "أعتقد أنه شخص طموح للغاية. ومن الواضح أنه ذكي جداً. نحن نتطلع قدماً للعمل معه في الفصل المقبل من رحلتنا".

المشاركات
التعليقات

ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة"

بيريز دفع ريد بُل نحو "وجهة معينة" مع سيارة 2023

أحدث الأخبار

بيريز دفع ريد بُل نحو "وجهة معينة" مع سيارة 2023

بيريز دفع ريد بُل نحو "وجهة معينة" مع سيارة 2023

فورمولا 1

بيريز دفع ريد بُل نحو "وجهة معينة" مع سيارة 2023 بيريز دفع ريد بُل نحو "وجهة معينة" مع سيارة 2023

ويليامز: فاولز قادر على المساعدة بإكمال الرحلة في الفورمولا واحد

ويليامز: فاولز قادر على المساعدة بإكمال الرحلة في الفورمولا واحد

فورمولا 1

ويليامز: فاولز قادر على المساعدة بإكمال الرحلة في الفورمولا واحد ويليامز: فاولز قادر على المساعدة بإكمال الرحلة في الفورمولا واحد

ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة"

ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة"

فورمولا 1

ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة" ألفا روميو تآمُل أن تكون سيارتها الجديدة "سي43" لموسم 2023 "متكاملة"

معرض صور سيارة ألفا روميو 2023

معرض صور سيارة ألفا روميو 2023

فورمولا 1

معرض صور سيارة ألفا روميو 2023 معرض صور سيارة ألفا روميو 2023

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.