ويليامز: فاولز قادر على المساعدة بإكمال الرحلة في الفورمولا واحد
يرى سفين سميتز المدير التقني لدى ويليامز أن انضمام جايمس فاولز كمدير لفريق الفورمولا واحد سيوفر الاستقرار على المدى الطويل الضروري "لإكمال الرحلة في الفورمولا واحد".
سينضم فاولز إلى ويليامز كمدير لفريقها في الفورمولا واحد بدءاً من موسم 2023 قادماً من مرسيدس التي عمل معها كمدير الاستراتيجيات.
وسيستلم مكان يوست كابيتو ضمن سعي الفريق للتقدم أكثر ضمن الترتيب.
ومنذ الاستحواذ على ويليامز في 2020، عملت دوريلتون كابيتال على تقديم الثبات المادي للفريق ما ساعد في تحسين الأداء، لكن يرى سميتز أن وجود قائد على المدى الطويل سيساعد الفريق على الانتقال للخطوة التالية.
فقال: "من المهم جداً للفريق وجود شخص يكمل رحلة التقدم بفريق ويليامز للأمام".
وأكمل: "جميعنا نعلم أنها رحلة لن تستمر لعام واحد فقط. أعتقد أن جايمس متحمس جداً وسيبقى ملتزماً مع ويليامز".
وأردف: "على المدى الطويل، ذلك سيكون جيداً جداً".
كسوة سيارة ويليامز
تصوير: ويليامز
انتقال فاولز يمثل خطوته الأولى نحو منصب كبير في أحد فرق الفورمولا واحد بعد أن لعب دوراً أساسياً في هيمنة مرسيدس الكبيرة خلال الفترة السابقة من حقبة المحركات الهجينة.
من جهته، يرى دايف روبسون رئيس قسم الأداء لدى ويليامز أن خبرة فاولز في العمل مع فريق فائز بالبطولات سيجلب فائدة هائلة للفريق.
فقال: "أعتقد أنه سيجلب معه خبرة ثمينة من مرسيدس. وهو يعلم كيفية الوصول إلى المقدمة والبقاء هناك".
وأردف: "أعتقد أنه شخص طموح للغاية. ومن الواضح أنه ذكي جداً. نحن نتطلع قدماً للعمل معه في الفصل المقبل من رحلتنا".
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