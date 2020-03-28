ويليامز: على الفورمولا واحد "تقنين" التحالفات بين الفرق

وضع النموّ المتزايد للتحالفات بين الفرق المصنعية وتلك الأصغر منها، المزيد من الضغوط على الفرق المستقلة فيما يجب عليها القيام به.

ومع استفادة فريق هاس بأقصى ما يمكنه من فيراري، وتحالف ريسينغ بوينت الوثيق مع مرسيدس، فإن فرقاً مثل ويليامز ومكلارين قد تجد نفسها في موقف صعب للغاية مستقبلاً، لأن تلك التحالفات قد تشكل وسيلة رخيصة الثمن لتحقيق نتائج جيدة.

وينما لا تود كلير ويليامز نائبة مدير الفريق، منعاً تاماً للتعاون بين الفرق المصنعية والصغيرة، لكنها ترى ضرورة وضع حدود واضحة لمدى التقارب بين الطرفين.

حيث قالت: "أعتقد أننا بحاجة لضمان رياضة ثابتة مستدامة لجميع الفرق. العمل الذي قامت به الفورمولا واحد خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية، كان هاماً للغاية من أجل تحقيق الاستدامة والاستقرار لفرقٍ مثلنا".

وأكملت: "جميع نماذج الأعمال يجب أن تحظى بفرصة البقاء، وكذلك النموّ في هذه الرياضة. ذلك أمر هام للغاية. ولا أود رؤية خطوة تالية في هذا الصدد".

وأردفت: "أعتقد أننا بحاجة إلى وضع خطّ واضح للوضع الراهن كحدّ أقصى لذلك (التعاون بين الفرق) بل ربما تقليصه بعض الشيء. لسنا مسرورين من كيفية سير الأمور في هذه المسألة، لأن ذلك يتسبب في وجود بطولةٍ من مستويين اثنين".

وأضافت: "لا بد من منصة يمكن لكل فريق مستقبل فيها الحصول على فرصة تسجيل النقاط، التواجد على منصة التتويج والفوز بالسباقات. في الوقت الراهن، ليس لدينا هذا".

بالمقابل، قلق ويليامز من تواجد فرق تابعة لأخرى مصنعية، كرره فريق مكلارين، الذي تكلم بوضوح حيال ضرورة عدم إفساح المجال أمام مثل هذه الممارسات في الفورمولا واحد.

حيث أوضح أندريا سيدل مدير فريق مكلارين قبيل تجارب برشلونة الشتوية، بأن هناك فوائد "مخفية" لتحالف الفرق بين بعضها، يجب التطرق لها.

حيث قال: "علينا أن نضمن عدم خرق - لنقل تحالف بين فريقين - القوانين، على سبيل المثال، الحصول على زيادة في الموارد (بسبب الفريق التابع)، أو تدوير أطقم العمل (بين الفريقين)".

وأردف: "عندما يتم تطبيق قانون سقف النفقات، علينا أن نضمن بأن هذا القانون يطبّق على الجميع وبنفس الدرجة".

وتابع: "لا يهم إن كان لديك تحالف مع فريق آخر - الأمر الذي يعتبر مسموحاً ضمن القوانين في نواحٍ محددة".

واختتم: "لكن عندما يتعلق الأمر بمجالات مثل الانسيابية وغيرها، والتي من غير المسموح إطلاقاً التشارك بها، فإن هذه الناحية هي ما يهمني".