ويليامز: على الفورمولا واحد التعامل بمسؤولية مع فيروس كورونا

على الرغم من عدم معرفة مصير بطولة الفورمولا واحد في الوقت الراهن، وبالرغم من تأكيد سباقات أستراليا والبحرين وفيتنام عن استعدادها للمضيّ قدمًا في إقامة الجولات الثلاث الأولى من الموسم، إلّا أن نائبة مدير فريق ويليامز تعتقد بأنه يجب على البطولة التفكير مليًا في تحركات العاملين والجماهير.

واعترفت ويليامز بأنّ الوضع صعب على جميع المعنيين، إذ قالت "إنه وضع خطير للغاية. كوننا رياضة عالمية تسافر حول العالم مع الآلاف والآلاف من الأشخاص، من دون الأخذ بالاعتبار عدد المعجبين الذين يُسافرون أيضاً، هناك الكثير من التحركات التي يتعيّن علينا أن نكون مسؤولين حيالها بشكلٍ لا يُصدّق".

وأضافت "من الواضح بأننا على اتصال دائم بالسلطات المعنية، ومع الفورمولا واحد كذلك، حيث نتبع التوجيهات التي نحصل عليها. ولكن المسألة تتغيّر في كلّ ساعة في الوقت الحالي".

وتابعت قائلةً "نُريد التسابق في نهاية المطاف، ولكن يجب علينا التأكّد من سلامة أفرادنا عند قيامنا بذلك. سنستمر باتباع التوجيهات المعطاة لنا".

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من ناحيته أشار سائق الفورمولا واحد السابق البرازيلي فيليبي ماسا بأنّ فيروس كورونا يُمثّل مصدر قلق للجميع بالنظر إلى انتشاره السريع.

وقال سائق الفورمولا إي "أعتقد بأنّ الوضع مخيفٌ قليلاً بالنسبة للجميع. نحن بحاجة إلى المزيد من المعلومات. ينتشر الفيروس ولكن ما مدى خطورته؟ لا نزال نفتقر إلى المعلومات الصحيحة".

وأكمل "نرى بأنه تمّ إلغاء العديد من الأحداث وربما سنقوم بإلغاء المزيد إذا استمرّ الوضع بالانتشار على هذا النحو".