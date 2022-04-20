ويليامز تتجه لتعديل كسوتها اللونية بهدف خفض الوزن

عانت أغلب فرق الفورمولا واحد هذا العام للتأقلم مع الحد الأقصى المسموح من الوزن ـ 798 كيلوغراماً - حيث جاءت أغلب الزيادة من الإطارات الجديدة بقطر 18 إنشاً.

كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" سابقاً، فإن عدداً من الفرق اضطرت للجوء إلى تدابير إضافية بهدف الحدّ من الوزن.

وأوضحت أستون مارتن أنها أزالت مناطق من الطلاء الأخضر عن سيارتها لتكسب ما يعادل 350 غراماً، وهذا ما قامت به مكلارين كذلك في أول سباقات الموسم.

وباتت ويليامز آخر الفرق التي انضمت إلى هذه المجموعة، حيث تتجه لتخفيف الطلاء في بعض النواحي في جوانب السيارة وعلبة الهواء.

وأوضح دايف روبسون مدير قسم الأداء لدى فريق غروف، أن التقيد بالوزن كان مهمة صعبة على الجميع.

فقال: "نريد على الدوام أن تكون السيارة أخف، والكسوة اللونية باتت مختلفة".

وأكمل: "من الواضح أن هناك تحدياً لخفض وزن السيارة. ذلك أمر علينا مواصلة العمل عليه".

وكانت ويليامز قد سجلت أولى نقاطها هذا الموسم في أستراليا، حين نجح أليكسندر ألبون بالبقاء لفترة طويلة على إطارات "هارد" لينجح بتحقيق المركز العاشر.

"تكلم السائقان بوضوح حيال ما تجب إزالته من السيارة، منذ أول سباق في البحرين" قال روبسون.

وأكمل: "حققنا بالتأكيد بعض التقدم، ولدينا بعض التحديثات قيد العمل".

وتابع: "فيما يتعلق بارتفاع السيارة والإعدادات والارتدادات، أعتقد أننا بتنا قريبين من النافذة الصحيحة".

واختتم: "أعتقد أننا نجحنا بحل أغلب المشاكل ما عدا مشكلة طفيفة في التوازن".