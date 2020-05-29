ويليامز ستكشف عن كسوتها الجديدة عند انطلاق الموسم

جاء إعلان مفاجئ صباح الأربعاء ليُفيد بإنهاء الصفقة التي تربط بين ويليامز وشركة روكيت والتي كانت من المفترض أن تمتدّ حتّى نهاية 2023.

وبحديثها إلى وسائل إعلام مختارة، رفضت كلير ويليامز نائب مدير الفريق التوسّع في أسباب الانفصال، لكنّها أوضحت بأنّ ذلك لا يعود إلى أيّ خرقٍ تعاقدي من جانب فريقها.

وقالت البريطانيّة: "لا يُمكنني الدخول في التفاصيل. ما يُمكنني قوله هو أنّنا أوفينا بجميع التزاماتنا التعاقديّة مع روكيت".

وكان الفريق قد غيّر ألوان سيارته منذ بداية الصفقة مطلع 2019، قبل أن يُعدّل تصميم الكسوة قليلًا هذا العام.

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لكن مع انتهاء صفقة الرعاية الآن، فإنّ ويليامز أشارت إلى أنّ ألوانًا جديدة ستكسو السيارة عند انطلاق الموسم.

وقالت: "من الواضح أنّ علينا النظر في الكسوة عندما سنتّجه للتسابق مجدّدًا في يوليو مثلما نأمل".

وأضافت: "حدّدت الفورمولا واحد موعد الـ 5 من يوليو. سنكشف عن كسوتنا الجديدة قبل أن نصل إلى الحلبة".

وفي حين أنّ نهاية الشراكة مع روكيت لا تُمثّل أخبارًا سارة للفريق على المدى القصير، عبّرت ويليامز عن تفاؤلها حيال قدرة فريقها على إيجاد راعٍ رئيسي جديد في مرحلة ما.

وتعتقد بأنّ تعاون الفريق مؤخّرًا مع وكالة "1920 وورلدوايد" للرياضة والترفيه سيُساعد على تطوير البرنامج التجاري للفريق بالتقدّم إلى الأمام.

وقالت: "نشعر بأنّنا نعتني بشركائنا بطريقة رائعة. هناك الكثير من الأدلّة على ذلك على مرّ الأعوام، حيث بقي الكثير من شركاء ويليامز مع الفريق لفترات طويلة".

وأكمل: "كما لدينا عمليّة جديدة بالكامل بخصوص مقترحاتنا التجاريّة، تمّ وضعها خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وأضافت: "نعمل مع وكالة جديدة، ونعيد تقريبًا تطوير الطريقة التي ننقل من خلالها علامة ويليامز إلى السوق، ولدينا ثقة عالية في ذلك".

واختتمت بالقول: "دائمًا ما قامت ويليامز بعملٍ جيّد على صعيد اجتذاب شركاء جدد إلى الرياضة، وإلى فريقنا، وأعتقد بأنّنا سنواصل القيام بذلك. هذه علامة رائعة وفريقٌ رائع. ونحن بصدد خوض رحلة مدهشة للغاية".