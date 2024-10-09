ويليامز "ستُقدم على تضحيات" قبل تغييرات قوانين 2026

حذّر فاولز مدير فريق ويليامزمن أن موسم 2025 في الفورمولا 1 سيكون صعبًا على الفريق البريطاني، إذ يركز على اللوائح الجديدة التي ستُطبّق في العام التالي.

وستشهد سيارات الفورمولا 1 تغييرات كبيرة بدءًا من عام 2026، حيث سيتم تقليص الأبعاد، وتخفيف الوزن، وتبسيط الديناميكا الهوائية، وتقليل قوة السحب والارتكازية.

وبعدما فشل الفريق في إنهاء سباق عادي ضمن المراكز الخمسة الأولى منذ عام 2017، وذلك بسبب الصعوبات المالية التي واجهها تحت إدارة عائلة ويليامز، بدأ الفريق المتمركز في غروف بالحصول على الميزانية اللازمة من المالكين الجدد، شركة "دوريلتون كابيتال"، واللحاق بالفرق المنافسة من حيث الأداء والبنية التحتية.

لذلك يعتبر عام 2026 فرصة مهمة لفريق ويليامز للارتقاء في ترتيب الفرق مع السائقين أليكسندر ألبون وكارلوس ساينز، والفريق مستعد للتضحية بالموسم المقبل لتحقيق ذلك.

وقال فاولز لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هذه الرسالة معروفة لكل من أليكس وكارلوس: أعتقد أن 2025 سيكون موسمًا صعبًا. لن نتحسن فيه، بل سنتراجع قليلًا".

وأضاف: "ولكن إذا حصل ذلك، فأنا موافق، لأنه يدل على أننا نستثمر بالطريقة الصحيحة استعدادًا لعام 2026 مقارنةً بمن حولنا. هذا ما يجب أن نتوقعه: نحن نضحي بموسم 2025. هذا لا يعني أننا سنكون في المركز العاشر، لكن سيكون موسمًا صعبًا".

وبعد موسم 2023 الذي تمكن فيه فريق ويليامز بصعوبة من التفوق على فريق ريد بُل الرديف ليحتل المركز السابع بـ28 نقطة مقابل 25 في بطولة الصانعين، عانى الفريق في بداية هذا العام، محققًا أربع نقاط فقط قبل العطلة الصيفية.

لكنّ الموسم تحسن بشكل كبير في مونزا وباكو – حيث أنهى ألبون وزميله فرانكو كولابينتو السباق ضمن المراكز الثمانية الأولى في أذربيجان، وذلك بعد أن تمكّن فريق ويليامز من تخفيف الوزن الزائد لسيارته "اف.دبليو46" بشكل ملحوظ.

وأضاف فاولز: "أعتقد أننا كنا محظوظين بإنهاء الموسم في المركز السابع العام الماضي. كان فريق ريد بُل سريعًا للغاية في نهاية الموسم، وكان القرار الاستراتيجي الواحد تقريبًا هو الذي حدد من ينهي الموسم في ترتيب أعلى في البطولة. ومع ذلك، أنهينا في المركز السابع".

وتابع: "سيارة هذا العام كانت تعاني. كنت صريحًا جدًا بخصوص الوزن الزائد لدينا. إذا أزلت ذلك الوزن، سترى أننا لم نكن في المكان الذي نستحقه في البطولة. والآن بعد أن حصلنا على الأداء المناسب وأزلنا الوزن الزائد، عدنا إلى المكان الذي كنت أتوقعه – وبالتالي، لم يكن ذلك تراجعًا".

ويدعو فاولز إلى اتباع نهج التجربة والخطأ في العام المقبل، معتبرًا أن هذا هو أفضل طريق للتعلم قبل ثورة 2026 التقنية.

وأوضح قائلاً: "نحن نحاول أن نقوم بقفزات كبيرة – وليس مجرد خطوات، أو تقدم تدريجي، أو حتى مكاسب هامشية، بل قفزات في التكنولوجيا وفي ما نقوم به".

وأكمل: "وفي هذا المسار، سنتعثر. وأنا مرتاح لذلك، لأنه لا يمكننا التراجع عما تعلمناه".

واختتم بالقول: "أؤكد لك تقريبًا: للأسف، سنتعثر مرة أخرى. لا أعتقد أن ذلك سيحدث في عام 2025، لأكون صريحًا. أعتقد أننا على مسار جيد يقودنا إلى هناك. أعتقد أنه في عام 2026، ما نطلبه من المنظمة يتجاوز ما يمكننا تقديمه. لذا، علينا أن نتكيف مع هذا الوضع، أو ربما نتعثر قليلاً على طول الطريق".