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ويليامز ستعلن عن سائقها الجديد في غضون بضعة أسابيع

قال جايمس فاولز مدير فريق ويليامز أنه سيتم الإعلان عن هوية السائق الجديد الذي سيقود إلى جانب أليكسندر ألبون في غضون بضعة أسابيع.

لوغان سارجنت، ويليامز

لوغان سارجنت، ويليامز

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

تخطط ويليامز للتخلي عن خدمات لوغان سارجنت مع نهاية موسم 2024 الحالي في الفورمولا واحد واستبداله بسائق جديد.

ومن بين أهم الأسماء المرشحة: فالتيري بوتاس وكارلوس ساينز.

وبينما تتناقص احتمالية انضمام ساينز يوماً تلو الآخر، فإن حظوظ بوتاس تزداد أكثر.

وضمن معرض كلامه، أوضح فاولز أن الفريق سيتخذ قراره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

فقال في تصريح لقناة "كانال +": "حالياً، فإن عملية تقييم السائق الثاني ما زالت جارية".

وأكمل: "لكنني آمل اتخاذ القرار قريباً. نود الإعلان عن ذلك في غضون بضعة أسابيع".

لكن فاولز قرر عدم الكلام عن أي سائقين محتملين حالياً.

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