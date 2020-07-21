ويليامز ستجلب تحديثات "قوية" في جائزة بريطانيا الكبرى لكلتا سيارتَيها

استفاد جورج راسل من تحديثات سيارة ويليامز خلال جائزة المجر الكبرى، حيث أثبت إمكانيات السيارة وتأهل بالمركز 12 متفوقاً على أليكس ألبون سائق ريد بُل.

وأشار دايف روبسون رئيس قسم الأداء لدى ويليامز إلى أن تلك التحديثات كانت العامل الأساسي الذي ساعد راسل على التألق يوم السبت في المجر.

فقال: "إنها تحديثات قوية، لذا ربما كان ذلك السبب في معاناة نيكولاس (لاتيفي) بعض الشيء لمجاراة جورج".

ولم تتمكن ويليامز من تحديد كمية التقدم الحاصل جراء التحديثات، لكنها تعلم أنه كافٍ كي تقرر تقديم تلك التحديثات لكلتا السيارتين في سيلفرستون.

وحين سُئِل حيال الفارق في التوقيت بسبب التحديثات، أجاب روبسون: "الأمور نسبية. خضنا حصة تصفيات ماطرة في النمسا، لذا من الصعب الحكم، لكنني أعتقد أن الأفضلية واضحة".

وأكمل: "لذا، سيحصلان كلاهما على التحديثات في سيلفرستون. لكنني لا أستطيع تخمين مقدار الأفضلية التي سيحصلان عليها".

تحديثات ويليامز

التحديثات التي ستضيفها ويليامز ستكون ميكانيكية وانسيابية كذلك.

من الناحية الانسيابية، استعمل كل من راسل ولاتيفي في النمسا إعدادات مختلفة للجانح الخلفي.

حيث كانت مستويات الارتكازية لسيارة لاتيفي أعلى، بينما فضل راسل العكس.

وبالنسبة لجائزة ستيريا الكبرى، استعمل كلا السائقان تصميم جانح "تي" الجديد مع صفائح انتهائية أطول، أما في المجر فقد كانت مستويات ارتكازية السيارتين أعلى مع جانح خلفي جديد وكذلك جانح "تي" جديد.

جورج راسل، ويليامز تصوير: صور موتورسبورت

ويشار إلى أن الفريق كان يستعمل نظام تعليق جديد طوال السباقات الثلاثة الأولى، وكان يتم وضعه على السيارتين بالتناوب.

وكما يبدو في صور المقارنة، فإن التصميم لا يضم فقط جنيّحات جديدة أكثر نحافة - والتي تؤمن المزيد من الفوائد الانسيابية - ولكن هناك تعديل على أبعاد نظام التعليق الأمامي أيضاً.

وذلك لن يسهل من قيادة السيارة وحسب، بل سيكون له تأثير على عمل الإطارات من ناحيتي الأداء والعمر.

تجدر الملاحظة كذلك، كما يبدو في المقارنة، اختلاف خصائص الجانح الأمامي (السهم الأحمر).

حيث تم تعديل القسم الأوسط بهدف تقديم مسار أفضل للتيارات الهوائية.