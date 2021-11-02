ويليامز ستبدأ موسم 2022 بشكلٍ متأخّر عبر تخلّفها عن تجارب أبوظبي

مع تحضّر الفورمولا واحد لوصول السيارات والإطارات الجديدة بالكامل للعام المقبل، تتجهّز فرق البطولة للحصول على فرصتها الأولى لتقييم إطارات الـ 18 إنشًا الجديدة على حلبة مرسى ياس في الأيّام التي تلي جولة أبوظبي الختاميّة.

وكجزء من تجارب الناشئين السنويّة المقامة على يومين، ستحصل الفرق على فرصة اختبار الإطارات الجديدة على سيارات مهجّنة شهدت تعديل أنظمة تعليقها للتعامل مع الإطارات الأكبر.

لكنّ ويليامز اختارت عدم إنتاج سيارة مهجّنة فقط لتجارب أبوظبي، لذا يبدو أنّها تتّجه للتخلّف عن المشاركة في الحدث بالكامل.

وقال دايف روبسون المسؤول عن أداء السيارة في الفريق: "للأسف لن نفعل أيّ شيء. لن نشارك هناك كونه ليست لدينا سيارة مهجّنة وسيمنعنا ذلك من المشاركة في التجارب".

وأكمل: "بحسب علمي فإنّه إن لم تكن لديك سيارة مهجّنة فلست مخوّلًا للمشاركة في التجارب. لذا لن نُشارك فيها".

وشرح رروبسون قرار عدم تصنيع سيارة مهجّنة اتّخذ لأسباب ماليّة، حيث لم يكن فريق ويليامز مقتنعًا بأنّ مكاسب المشاركة في تجارب أبوظبي تستحقّ إنتاج السيارة المعنيّة.

وفي ظلّ توفير تجارب أبوظبي للفرصة الوحيدة للفرق لاختبار الإطارات قبل التجارب الشتويّة الأولى العام المقبل، لا يشكّ روبسون أنّ ويليامز ستكون متخلّفة عن البقيّة على صعيد المعارف.

لكنّه مقتنعٌ بوجود وقتٍ كافٍ للحاق بالآخرين قبل بدء موسم 2022 بشكلٍ كامل.

وعندما سُئل عن حجم التأخّر الذي شعر بأنّ عدم المشاركة في تجارب أبوظبي سيتسبّب به، قال روبسون: "لم نقم بأيّة حسابات على ذلك الصعيد".

وأكمل: "نعلم أنّ السيارة المهجّنة ستوفّر مكاسب، لكن للأسف لم تكن لدينا الموارد لفعل ذلك عند حلول موعد الالتزام بذلك".

وأردف: "كان قرارًا اتّخذناه منذ فترة طويلة ولا يُمكننا فعل أيّ شيء حياله. ما الذي سنخسره في النهاية؟".

وأضاف: "سنبدأ التجارب الشتويّة متأخّرين بعض الشيء للأسف على ما أعتقد. لكنّني آمل أنه إن عملت سيارتنا بشكلٍ جيّد فسنكون قادرين على اللحاق بالآخرين سريعًا. نودّ أن نتواجد في تلك التجارب، لكنّنا لن نفعل. لن نكون متأخّرين للغاية في النهاية عند بدء السباقات".