ويليامز: ساينز سيصنع فارقًا كبيرًا مع المهندسين
يرى دايف روبسون كبير مهندسي السباق لدى ويليامز بأن تأثير كارلوس ساينز على الفريق سيكون عظيمًا.
شارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
أعلنت ويليامز انتقال كارلوس ساينز من فيراري ليقود لصالحها في موسم 2025 من بطولة العالم للفورمولا 1.
تنتظر ساينز بيئة مختلفة بالمقارنة مع فريقيه السابقين مكلارين وفيراري.
لكن دايف روبسون كبير مهندسي السباق لدى ويليامز يرى أن الإسباني سيساعد الفريق على التقدم، كما يتوقّع بأن يصنع فارقًا كبيرًا في الجانب الهندسي لدى العلامة البريطانية.
حيث قال: "مع قدوم كارلوس إلى الفريق، أعتقد بأن هنالك بعض الأمور التي قد تسبب ترقبًا لدى المهندسين، حيث أننا وقعنا عقدًا مع سائق كبير في خطوة تثبت أننا نهدف لأن نكون فريقًا أفضل".
وأضاف: "أنا لا أعرف كارلوس بشكل جيد شخصيًا، لكنه معروف بمتطلباته الكثيرة من الفريق ويعرف كيف يستخلص كل شيء من السيارة".
وتابع: "لا شك لديّ بأنه سيطلب الكثير منا جميعًا، وهذا ما نحتاجه وأعتقد بأنه سيصنع الفارق. سيكون هنالك الكثير من العمل الهندسي للقيام به، وكذلك فهم مقاربة كارلوس في العمل وتعرفه على السيارة وجعلها أسرع".
وأكمل: "مع ذلك، فإن وصول كارلوس سيتسبب بهزة في الفريق نحو الأفضل".
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