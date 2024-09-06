ويليامز زودت كولابينتو "بقدر معلومات يفوق طاقة أي إنسان"

أبدى جايمس فاولز مدير فريق ويليامز إعجابه بالطريقة التي أدار بها ناشئ الفريق فرانكو كولابينتو مشاركة أولى في جائزة كبرى من منتصف الموسم في إيطاليا.

تمت ترقية كولابينتو سائق أكاديمية ويليامز إلى مقعد تسابق في الفورمولا 1 على حساب لوغان سارجينت في الفترة المزدحمة التي تفصل سباقي الجولة المزدوجة في زاندفورت ومونزا، حيث خاض الأرجنتيني أولى سباقاته في الفورمولا 1 من بوابة جائزة إيطاليا الكبرى بعد مشاركة واحدة فقط على سيارة الموسم الحالي خلال حصة تجارب حرة أولى.

وكان الأمر بمثابة الغرق أو السباحة بالنسبة للأرجنتيني البالغ من العمر 21 عامًا، والذي حصل على هذا المقعد للسباقات التسعة المتبقية فقط من هذا الموسم قبل تسليمه إلى كارلوس ساينز في للموسم المُقبل.

لكن كولابينتو تمكن من السباحة بجدارة، إذ وبعد خطأ في التصفيات تركه في المركز الـ 18 على شبكة الانطلاق، تمكن الصاعد من الفورمولا 2 من خوض سباق خال من الأخطاء محرزًا المركز الـ 12 بعد تمتعه بوتيرة قريبة من زميله أليكس ألبون لمعظم السباق.

"أن يكمل السباق على بعد بضع ثوان فقط من أليكس، الفارق الذي أتى بكامله خلال الطلعة الأولى بعد انطلاقه من مركز متأخر، لهي نتيجة جيدة" قال فاولز.

وأضاف: "لقد قام بكل شيء على نحوٍ صحيح، لم يخسر أي مركز في البداية وقام بعمل جيد في وقفة الصيانة. ولا ننسى أنه وحتى خطأه في التصفيات كان على بعد عشر من الثانية من أليكس، وذلك الخطأ الوحيد الذي يمكن لأي أحد أن يلقي باللوم عليه فيه، ومن دون ذلك، كان لينافس على نقطة ضمن سباقه الأول. لذلك أنا سعيد جدًا بكل شيء قام به".

وتابع: "لقد زودناه بكم معلومات يفوق قدرة أي إنسان، لكن ذلك لم يشتته، حيث ركز على كيفية قيامه بمهامه وتقديم أفضل أداء ممكن، وهذا أحد أسباب حصوله على هذا المقعد".