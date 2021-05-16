ويليامز: راسل قريبٌ جدًا من مستوى بداية مسيرة هاميلتون في الفورمولا واحد

سبق لروبسون العمل في مكلارين خلال فترة بداية مسيرة هاميلتون مع الفريق في 2007.

وعند الحديث عن نجاحات هاميلتون بعد أن ضمن قطب الانطلاق الأوّل الـ 100 في مسيرته في الفورمولا واحد نهاية الأسبوع الماضي ضمن جائزة إسبانيا الكبرى، شرح روبسون أنّه كان من الواضح في مرحلة مبكّرة من مسيرة هاميلتون مع مكلارين أنّ هناك "شيئًا ما" يُشير إلى أنّ للبريطاني إمكانيّات عالية لتحقيق نجاحات في عالم رياضة المحرّكات.

وقال روبسون أنّ هناك سمات مشابهة في راسل: "أعتقد بأنّ هناك بعض نقاط التشابه بالتأكيد. كانت واضحة منذ أوّل مرّة قابلت فيها جورج وأجرينا بعض التجارب على جهاز المحاكاة في غروف. ومن ثمّ أخذناه وأجرينا طلعة على مدرج مطار على متن سيارة طرقات عاديّة".

وأضاف: "كان هناك شيء ما لا يُمكن وصفه. أعتقد بأنّ الموهبة حاضرة. أعتقد بأنّه قريبٌ جدًا من لويس ويملك إمكانيّة تحقيق هكذا نجاحات بالتأكيد".

كما وصف روبسون رقم هاميلتون القياسيّ الجديد بـ "الإنجاز الاستثنائيّ".

وقال حيال ذلك: "فعل ذلك في مواجهة زملاء أقوياء طوال مسيرته لهو أمرٌ مثيرٌ للإعجاب".

وأضاف: "من الواضح أنّني لم أعمل معه منذ عدّة أعوام، لكنّه تمتّع بكلّ ذلك منذ البداية. هناك شيء مميّزٌ لديه لا يُمكن تحديده أو وصفه".

وأكمل: "كان ذلك واضحًا منذ أن كان طفلًا ورعته مكلارين وأجرت تجارب معه في مطار إلفيغتون. كان في حال جيّدة بعد 10 دقائق، على عكس الأطفال الآخرين الذين يكونون متعبين بعد بضع دقائق في سيارة فورمولا واحد بالرغم من اقتصارهم على السير في خطّ مستقيم".

وأردف: "كان مختلفًا منذ البداية، كانت لديه موهبة مدهشة، ويجب رفع القبّعة لذلك. إنّه موهبة مذهلة".