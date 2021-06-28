ويليامز: راسل سيكون "سعيدًا للغاية" بالبقاء مع الفريق في 2022

بزغ نجم راسل داخل صفوف ويليامز منذ مشاركته للمرة الأولى في الفورمولا واحد مع الفريق في 2019، بالرُغم من معاناة الفريق على الحلبة، لكن عقده ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

وقد عملت مرسيدس مع راسل كأحد أفراد برنامجها للناشئين منذ 2017، ومن المعلوم أنها تضعه ضمن خياراتها للترقية إلى فريقها الأساسي في الفورمولا واحد للعام المُقبل.

في المقابل، من التوقّع أن يوقّع لويس هاميلتون عقدًا جديدًا مع الصانع الألماني، حيث أكّد هذا الأسبوع أن المحادثات بشأن ذلك قد انطلقت بالفعل، ما يترك فالتيري بوتاس ليواجه مستقبلًا غامضًا في الفريق حتى الآن.

هذا ولم يعقد راسل بعد أية محادثات مع مرسيدس حيال خططها للموسم المُقبل، لكنه أوضح بالفعل رغبته في أن يكون لديه عقد لعدة مواسم بدءًا من 2022، بغض النظر عن الفريق الذي سيتواجد فيه.

ويشعر كابيتو بالثقة بأن راسل سيكون سعيدًا بالبقاء في ويليامز العام المُقبل إذا خسر فرصة الانضمام إلى مرسيدس، معتقدًا بأن البريطاني الشاب بمقدوره رؤية الوجهة الإيجابية التي يسير فيها الفريق الآن.

فقال: "ينتهي عقد جورج مع نهاية العام الجاري، عقد بثلاثة مواسم سينتهي، سيكون حرًا بعد ذلك".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب البقاء في ويليامز في الوقت الحالي، ويحب العمل معنا. كما أنّه يرى الطريق الذي يسير فيه الفريق والتغييرات التي نقوم بها، وكذلك المقاربة التي نتّبعها، لذلك هو داعم جدًا وإيجابي حيال كل ذلك".

وتابع: "بالطبّع إذا ما حصل على فرصة الانضمام إلى مرسيدس، سيكون من الغباء عدم المضي قُدمًا معها. لكن وإذا لم يحصل على تلك الفرصة، أعتقد بأنه سيكون سعيدًا للغاية بالبقاء في ويليامز".

جديرٌ بالذكر أن مرسيدس قد أوضحت بأنها لن تستعجل في اتّخاذ قرار حيال تشكيلة سائقيها لموسم 2022، لكنّ كابيتو أبدى شعوره بالراحة حيال الوضع الذي تتواجد فيه ويليامز إثر ذلك، قائلًا بأنه سيكون سعيدًا بالانتظار.

"لسنا تحت رحمة أحد. إنه عقد ينتهي، وعندما يحدث ذلك، فإمّا أن يبقى السائق أو يغادر. وهذا قرار طبيعي" قال كابيتو.

واختتم: "لدينا بالطبع خطة بديلة، كوننا كذلك نرى احتمالية أن تمنحه مرسيدس الفرصة. لكنني لا أرى في الوقت الحالي ضرورى للاستعجال من قبلنا أو اتخاذ قرار قبل أن تقرر مرسيدس ما ستفعله".