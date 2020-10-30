ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021

أعلن فريق ويليامز عن بقاء تشكيلته لموسم 2021 منذ شهر يوليو/تموز الماضي كما هي، لكن قبل تغيير ملكيته لاحقاً.

وظهرت شائعات في الفترة الأخيرة مفادها أن سيرجيو بيريز سينضم إلى الفريق كبديل عن راسل، وذلك بعد استحواذ دوريلتون كابيتال على الفريق العريق.

وبالرغم من تأكيدات راسل المتتالية حيال عدم قلقه من مستقبله، لكن سايمون روبرتس القائم بأعمال فريق ويليامز رفض تأكيد خروج أو بقاء السائقين للموسم المقبل.

لكن، وعلى هامش جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، أكد روبرتس أن كلاً من راسل ونيكولاس لاتيفي باقيان للموسم المقبل.

فقال: "ربما تسببتُ ببعض التشويش الأسبوع الماضي، أنا آسف لذلك".

وأكمل: "لم نكن نرغب بالتعليق على وضع السائقين. لكن كما قال جورج، كلير ويليامز أعلنت في وقت سابق من هذا العام أن التشكيلة لن تتغير".

وأردف: "هذه هي تشكيلتنا الحالية وللموسم المقبل. ونحن مسرورون بهما، ونتطلع قدماً لمواصلة العمل المشترك".

بالمقابل، قال راسل: "كنت واثقاً من أدائي على الحلبة. كما قال سايمون، كنت واثقاً من عدم تغير أي شيء في 2021، حتى مع جميع تلك الشائعات".

وأكمل: "كما قلت، كانت هناك الكثير من الشائعات، ما تسبب ببعض التشويش خلال الأسابيع الماضية".

وبعد هذا الإعلان تم إغلاق فرصة بيريز في ويليامز للموسم المقبل، ما يترك فريق ريد بُل فقط كخيار بديل منطقي في 2021.