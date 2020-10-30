فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
27 أكتوبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
19 ساعات
:
54 دقيقة
:
22 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021

المشاركات
التعليقات
ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021
من قبل:

سيبقى جورج راسل مع فريق ويليامز لموسم 2021 المقبل في الفورمولا واحد بعد التكهنات حيال مستقبله في الفئة الملكة.

أعلن فريق ويليامز عن بقاء تشكيلته لموسم 2021 منذ شهر يوليو/تموز الماضي كما هي، لكن قبل تغيير ملكيته لاحقاً.

وظهرت شائعات في الفترة الأخيرة مفادها أن سيرجيو بيريز سينضم إلى الفريق كبديل عن راسل، وذلك بعد استحواذ دوريلتون كابيتال على الفريق العريق.

وبالرغم من تأكيدات راسل المتتالية حيال عدم قلقه من مستقبله، لكن سايمون روبرتس القائم بأعمال فريق ويليامز رفض تأكيد خروج أو بقاء السائقين للموسم المقبل.

 لكن، وعلى هامش جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، أكد روبرتس أن كلاً من راسل ونيكولاس لاتيفي باقيان للموسم المقبل.

فقال: "ربما تسببتُ ببعض التشويش الأسبوع الماضي، أنا آسف لذلك".

وأكمل: "لم نكن نرغب بالتعليق على وضع السائقين. لكن كما قال جورج، كلير ويليامز أعلنت في وقت سابق من هذا العام أن التشكيلة لن تتغير".

وأردف: "هذه هي تشكيلتنا الحالية وللموسم المقبل. ونحن مسرورون بهما، ونتطلع قدماً لمواصلة العمل المشترك".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، قال راسل: "كنت واثقاً من أدائي على الحلبة. كما قال سايمون، كنت واثقاً من عدم تغير أي شيء في 2021، حتى مع جميع تلك الشائعات".

وأكمل: "كما قلت، كانت هناك الكثير من الشائعات، ما تسبب ببعض التشويش خلال الأسابيع الماضية".

وبعد هذا الإعلان تم إغلاق فرصة بيريز في ويليامز للموسم المقبل، ما يترك فريق ريد بُل فقط كخيار بديل منطقي في 2021.

اقرأ أيضاً:

أوكون: إمكانية خروج راسل تُثبت "قسوة" الفورمولا واحد

المقال السابق

أوكون: إمكانية خروج راسل تُثبت "قسوة" الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين جورج راسل
الكاتب خلدون يونس

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل

ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021

وولف: سترول يواجه "هجومًا" غير منصف بسبب ثروة أبيه
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: سترول يواجه "هجومًا" غير منصف بسبب ثروة أبيه

تحليل: لماذا تُعدّ إعاقة فيراري لفيتيل مسألة غير منطقيّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل: لماذا تُعدّ إعاقة فيراري لفيتيل مسألة غير منطقيّة

العزل الذاتي لمدرّب راسل بعد اشتباه في إصابته بفيروس كورونا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

العزل الذاتي لمدرّب راسل بعد اشتباه في إصابته بفيروس كورونا

إلغاء باها دبي الدولي في شهر نوفمبر
كروس كانتري كروس كانتري / أخبار عاجلة

إلغاء باها دبي الدولي في شهر نوفمبر

أحدث الأخبار

ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021

أوكون: إمكانية خروج راسل تُثبت "قسوة" الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أوكون: إمكانية خروج راسل تُثبت "قسوة" الفورمولا واحد

ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2020

2
فورمولا 1

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل

3
فورمولا 1

ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021

16د
4
فورمولا 1

أوكون: إمكانية خروج راسل تُثبت "قسوة" الفورمولا واحد

5
بطولة الشرق الأوسط للراليات

ناصر بن خليفة العطية يرحّب بالمشاركين في رالي قطر الدولي 2016

أحدث الأخبار

ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021
فورمولا 1

ويليامز: راسل باقٍ مع الفريق لموسم 2021

أوكون: إمكانية خروج راسل تُثبت "قسوة" الفورمولا واحد
فورمولا 1

أوكون: إمكانية خروج راسل تُثبت "قسوة" الفورمولا واحد

ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة
فورمولا 1

ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل
فورمولا 1

بينوتو تدرّب ثلاث مرّات على ما سيقوله قبل اتّصاله بفيتيل

العزل الذاتي لمدرّب راسل بعد اشتباه في إصابته بفيروس كورونا
فورمولا 1

العزل الذاتي لمدرّب راسل بعد اشتباه في إصابته بفيروس كورونا

أحدث ملفات الفيديو

كل ما تودّ معرفته عن حلبة إيمولا في الفورمولا واحد 06:56
فورمولا 1

كل ما تودّ معرفته عن حلبة إيمولا في الفورمولا واحد

أجمل اللحظات في إيمولا 05:33
فورمولا 1

أجمل اللحظات في إيمولا

كيف تستعد فرق الفورمولا واحد لموسم 2021 07:22
فورمولا 1

كيف تستعد فرق الفورمولا واحد لموسم 2021

مراجعة كاملة لسباق البرتغال 2020 في الفورمولا واحد 19:08
فورمولا 1

مراجعة كاملة لسباق البرتغال 2020 في الفورمولا واحد

إيمولا: لفة مع مارك جيني على متن 01:24
فورمولا 1

إيمولا: لفة مع مارك جيني على متن "أف2007"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.