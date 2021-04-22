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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار

ويليامز: جولة إيمولا أثبتت أنه سيكون هناك المزيد من الفرص

يرى دايف روبسون مدير الأداء لدى فريق ويليامز أنّ الوتيرة المشجّعة التي أظهرتها السيارة في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، لهي دليل على أن المزيد من الفرص ستأتي في موسم 2021 الجاري، لتسجيل النقاط.

ويليامز: جولة إيمولا أثبتت أنه سيكون هناك المزيد من الفرص

عانت ويليامز من سباق كارثي في إيمولا، حيث تعرضت كلتا السيارتان إلى الحوادث، في سباق فوضوي بسبب المسار الرطب.

إذ ارتطمت سيارة نيكولاس لاتيفي خلال اللفة الافتتاحية بالحائط بعد حادثة مع نيكيتا مازبين سائق هاس. وبحلول منتصف السباق ارتطم جورج راسل بسيارة فالتيري بوتاس سائق مرسيدس أثناء محاولة التجاوز، ما تسبب برفع العلم الأحمر.

وبالرغم من "الانسحابَين المحبطين للغاية"، لكنّ ويليامز وجدت نوعاً من العزاء بالنظر إلى وتيرة السيارة الجيدة التي ظهرت في إيمولا.

وخلال التصفيات، نجح كل من راسل ولاتيفي بالتأهل إلى القسم الثاني، بينما كان راسل ينافس سيارة مرسيدس على المركز التاسع قبل الحادثة العنيفة.

حيث قال روبسون: "كان يوماً وعطلة نهاية أسبوع، بمشاعر متقلبة ومختلطة".

وأكمل: "في التصفيات، لم يكن بوسعنا تقديم أكثر مما قدمناه. من الواضح أن (يوكي) تسونودا ارتكب خطأ، وهذا ما كان بمثابة الهدية بالنسبة لنا، لكن عدا ذلك، فإن جميع المراكز التي حققناها نستحقها".

وأردف: "كنا نعتقد حقاً بأننا نمتلك فرصة تسجيل بعض النقاط. الظروف الجوية المتغيرة خلال الانطلاقة لم تكن مثالية حقاً".

وتابع: "من ثم فإن الخروج من دون أية نقطة لهو أمر محبط بشدة. لكنني أعتقد أن الإيجابية الوحيدة التي خرجنا بها هي أن وتيرة السيارة كانت جيدة".

واسترسل: "على الأقل، كانت الحادثة نتيجة سعينا للتجاوز، والسيارة التي كنا ننافسها هي مرسيدس، وذلك أمر لم نكن قادرين عليه منذ زمن بعيد".

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وأظهرت ويليامز تحسناً في الوتيرة خلال جولة إيمولا، ما يعني أن الفريق بات متفائلاً بإمكانية تسجيل المزيد من النقاط ضمن فرص أخرى قادمة، وذلك أمر كان بعيد المنال منذ جولة ألمانيا 2019.

"أعتقد أننا مسرورون لناحية أداء سيارتنا" قال روبسون.

وأكمل: "أعتقد أنه ستكون هناك بعض الحلبات التي ستناسبنا، وأخرى لا".

وتابع: "لن أقول أننا متفائلون حيال جميع الجولات المقبلة، لكننا وبالتأكيد مسرورون لرؤية أداء السيارة المتحسّن، ونحن نعلم أنه سيكون هناك المزيد من الفرص المقبلة".

واختتم: "ربما كانت هذه الحلبة تناسبنا بشكل جيد، لكنني أعتقد أنه ستكون هناك حلبات أخرى مثلها في الجولات المقبلة".

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