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ويليامز: ثاني أكثر السيارات تحسّناً في 2023 "مفاجأة سارة"

قال دايف روبسون رئيس قسم ديناميكية المركبات لدى ويليامز أن بدء موسم 2023 للفورمولا واحد "كثاني أكثر السيارات تحسناً من بعد أستون مارتن، " لهو "مفاجأة سارة".

ويليامز: ثاني أكثر السيارات تحسّناً في 2023 "مفاجأة سارة"

عانت ويليامز خلال السنوات الأخيرة حيث حلّت بالمراكز الأخيرة في أربعةٍ من أصل آخر ستة مواسم.

لكن في سباق البحرين الافتتاحي، نجح أليكسندر ألبون بتسجيل النقاط بعد أن تأهل للقسم الثاني من التصفيات. وكاد أن يكرر ذلك في تصفيات جولة السعودية التالية.

وبالرغم من أن ويليامز قد تنهي الموسم الحالي بالمركز الأخير مجدداً، لكن وتيرتها الحالية تبدو واعدة، خاصة وأن الفريق يعمل دون مدير تقني أو رئيس لقسم الانسيابية منذ شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

"نعم، خرجنا من التجارب الشتوية ونحن أفضل من الموسم الماضي، لكن ربما كانت هناك سيارات بطيئة كثيرة" أجاب روبسون ضمن حوار مع موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأكمل: "جولة  البحرين شكّلت مفاجأة لنا. جدة كانت حلبة تناسبنا بعض الشيء، لذا لم نتفاجأ كثيراً".

وأردف: "لكننا ما زلنا في بداية الموسم. التقلبات كثيرة".

وأضاف: "لكن كل شيء يسير بشكل جيد، كانت البحرين مفاجأة سارة، ونأمل أن يتواصل ذلك".

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وكشف روبسون أن ويليامز وجدت كسباً كبيراً في الأداء مقارنة بالموسم الماضي، ما يجعل من السيارة قادرة على تقديم وتيرة أفضل على حلبات متعددة.

وكانت سيارة ويليامز للموسم الماضي تفتقر للارتكازية، لكنها كانت تقدم أداء قوياً على الحلبات ذات المقاطع المستقيمة السريعة، وهذا ما ظهر في المركز التاسع الذي حققه نيك دي فريز في مونزا 2022، حين شارك بديلاً عن ألبون المريض حينها.

فقال روبسون: "لقد حققنا تقدماً جيداً لأننا كنا نعلم نقاط ضعف السيارة".

وأردف: "أعتقد أننا حققنا خطوة للأمام مع بداية هذا الموسم بالرغم أننا لم نكمل سوى سباقين، وقد نصادف حلبات لا نرى فيها مثل هذا التحسن".

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