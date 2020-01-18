ويليامز: تيكتوم أحد أفضل" من لدينا على جهاز المحاكاة

عانى تيكتوم من موسم 2019 سيء، إذ لم يقدم انتقاله إلى منافسات سوبر فورمولا اليابانية النتائج التي كان يرجوها، بينما أخرجته ريد بُل من أكاديميتها للسائقين الناشئين.

وبينما بدت تلك أخباراً سيئة، لكن ويليامز أعلنت ضمه كسائق تطوير في الفورمولا واحد.

وضمن معرض الكلام حيال تيكتوم، قالت كلير ويليامز نائبة مدير الفريق: "أنا أتطلع قدماً للعمل معه، كما أن الفريق يعلم تماماً ذلك، حيث قالوا أنه أحد أفضل من عمل على جهاز المحاكاة لدينا على الإطلاق".

وأكملت: "أعتقد أنه يمتلك موهبة رائعة. وهو يعلم ما نتوقع منه وكيف يتوجب عليه العمل".

يمتلك تيكتوم سمعة متميزة حيال شخصيته القوية. وترى ويليامز أنه بات أكثر نضجاً الآن كما أنه يمتلك فهماً أوسع للمهام المتوقعة منه.

فقالت: "أعتقد أنّ الخبرات التي يمتلكها جعلت منه أكثر نضجاً، كما يودّ الانخراط في العمل المطلوب منه".

واختتمت: "أعتقد أنه سيكون من الممتع مشاهدته: موهبة بريطانية حقيقية لا يجب أن تضيع على الإطلاق مهما كان السبب!".