ويليامز توقّع صفقة رعاية مع "دوراسيل" قُبيل الكشف عن كسوة سيارتها لموسم 2022

قُبيل إطلاق موسم الفريق يوم غد الثلاثاء، كشفت ويليامز عن صفقة جديدة مع دوراسيل - المشهورة ببطارياتها النحاسية من الأعلى - تتضمّن مبادرات تسويقية مختلفة رفيعة المستوى.

وإلى جانب كونها مركز الإعلان التلفزيوني الجديد، فإن ويليامز ودوراسيل تخططان إلى عدد من الأنشطة خلال سباقات هذا العام، والتي ستبدأ من جائزة ميامي الكبرى في مايو/أيار المُقبل.

وأوضحت ويليامز أن علامة دوراسيل ستتواجد بشكل بارز على السيارة الجديدة، أطقم الفريق وبزّات سائقيها أليكس ألبون ونيكولاس لاتيفي.

مع ذلك، من غير الواضح إذا ما ستتضمّن الكسوة اللونية الجديدة أيّة إضافات متعلقة باللون النحاسي الشهر لبطاريات دوراسيل.

وكان ألبون قد سبق وصرّح الأسبوع الماضي بأنه أحبّ الألوان الجديدة لسيارة 2022.

وضمن إعلانها عن صفقة دوراسيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم تكشف ويليامز سوى عن لمحة لجزء أسود وأزرق من السيارة.

وتعقيبًا منه على تلك الصفقة، قال يوست كابيتو مدير الفريق: "أنا فخور جدًا بتلك الشراكة بين ويليامز ودوراسيل، كما أنني ممتن للثقة التي وضعوها بنا. تواجد اسمهم على جانب سيارتنا هو حدث بارز بالنسبة لي شخصيًا، حيث أن الاسم الذي اشتُهرت به لـ 30 عامًا كان دوراسيل، كون طاقتي لم تنفد قط. أتطلّع بشدة لعملنا سويًا".