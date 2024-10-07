ويليامز توضّح طبيعة محادثة ألبون مع ساينز حول سيارة الفريق لموسم 2025

عمد جايمس فاولز مدير فريق ويليامز إلى توضيح ما قصده سائقه أليكس ألبون بتصريحاته حول حديث له مع كارلوس ساينز سائق فيراري الحالي بشأن سيارة العلامة البريطانية للموسم المُقبل.

لفت أليكس ألبون الانتباه مؤخرًا عبر ما أدلى به من تعليقات تفيد بأنه بدأ خوض محادثات مع زميله لموسم 2025 كارلوس ساينز حول وضع سيارة ويليامز لموسم 2025.

وقد وضّح فاولز ذلك الأمر مُشيرًا إلى أنه لا توجد محادثات تقنية مباشرة مع ساينز في الوقت الحالي.

حيث قال: "لا يمكننا التحدث إليه حول سيارة 2025 في الوقت الحالي، لأنه ما يزال سائقًا لفيراري".

وأضاف: "نحن فقط نتحدث حول ما قام به في الماضي ضمن مسيرته وما يريد أن يفعله معنا هنا في الفريق".

في المقابل، أكّد فاولز على أن تشكيلة ألبون وساينز من شأنها دفع ويليامز إلى الأمام في 2025، موضحًا بأن كلا السائقين سيعمل بدافع كبير من أجل تطوير الفريق.

فقال: "تلك التشكيلة التي لدينا لا تجدها في العديد من الفرق على شبكة الانطلاق. فأنا من جهتي لا أركز على الأداء وحسب، ولكن على نجاح المنظمة ككل كذلك".