ويليامز تواصلت للمرّة الأولى مع ساينز في أبو ظبي العام الماضي

قالت الحظيرة البريطانيّة ويليامز أنّها تواصلت للمرّة الأولى مع كارلوس ساينز الإبن حول القيادة لصالحها في الفورمولا 1 ضمن مجريات جائزة أبو ظبي الكبرى العام الماضي، وذلك قبل أن يعلم أيّ أحدٍ أنّ لويس هاميلتون سيحلّ محلّه في صفوف فيراري.

على إثر أشهر من التكهّنات بشأن مستقبل ساينز، تمّ الإعلان أمسٍ الإثنين عن توصّله إلى اتّفاقٍ يلتزم به مع فريق ويليامز للعامين القادمين على الأقلّ.

يأتي ذلك بعد أن تلقى الإسباني عروضًا من ساوبر/آودي وألبين، كما أنّه تشبّث بأمل انفتاحٍ باب أمامه في ريد بُل ومرسيدس.

لكنّ قراره بالالتزام مع ويليامز يأتي بعد أن قال جايمس فاولز مدير الفريق أنّ الحظيرة البريطانيّة أوضحت لأشهر أنّ ساينز هو هدفها الرئيسي، وأنّه قد تمّ التواصل معه حتّى قبل أن تتّضح مغادرته لفيراري في نهاية العام الماضي.

"هذه المحادثة سارية منذ عدّة أشهر" قال فاولز ضمن اتّصالٍ مع وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء.

وأضاف: "لم تكن مجرّد أسابيع، كان جزءٌ منها علنيًا أكثر ممّا أريد عادة فيما يتعلّق الأمر بالمحادثات مع سائق، لكنّها انطلقت في الحقيقة في أبو ظبي العام الماضي".

وفي حين أنّ ساينز لم يبدُ منفتحًا على سوق السائقين حينها، وتوقّع العديدون بقاءه في صفوف فيراري بدءًا من 2025، قال فاولز أنّه تواصل معه في الجولة الختاميّة لأنّه شعر بأنّ هناك فرصة لكسبه.

وقال: "هناك سائقٌ واحدٌ فقط تحدّثت إليه في أبو ظبي العام الماضي، وهو كارلوس، كان الوحيد، لأكون واضحًا للغاية".

وأردف: "لم أكن أتحدّث إلى الجميع. تحدّثت إلى سائقٍ واحدٍ اعتقدت بأنّه سيُحدث الفارق".

ويعتقد فاولز أنّه على خلفيّة حلول فريقه سابعًا في بطولة الصانعين العام الماضي، قد تكون ويليامز قد حقّقت تقدما كافيًا لإقناع ساينز بالانتقال من فيراري.

جيمس فاولز، مدير فريق ويليامز الصورة من قبل: ويليامز

لكنّ تلك الآمال تعثّرت عندما بدأت ويليامز موسم 2024 بشكلٍ متأخّرٍ نتيجة وزن سيارتها المفرط؟

وقال: "من أجل الشفافيّة الكاملة، فقد اعتقدت بأنّ سيارتنا لن تكون مفرطة الوزن، لا تعرف الأرقام مسبقًا، لكن لو كنّا نحقّق النقاط في كلّ عطلة نهاية أسبوع، فأعتقد بأنّه كان ليُواجه خيارًا أكثر صعوبة للبقاء في حال كانت فيراري تواجه مصاعب أكثر، ولم أعلم أنّها ستفعل ذلك".

ولدى الإعلان عن صفقة هاميلتون مع فيراري لموسم 2025 في فبراير، علم فاولز أنّ فرصه في استقدام ساينز قد تعزّزت بشكلٍ كبير.

وعندما سُئل إن كان قد علم بمغادرة هاميلتون مسبقًا، قال فاولز: "لم تكن لديّ دراية مطلقًا. كانت تلك صدمة بالنسبة لي".

وأردف: "علمت أنّ قلب هاميلتون يميل إلى هناك في النهاية (فيراري)، لكنّني أعلم كذلك نهاية صفقة (مع مرسيدس) لأنّني كنت جزءًا منها، وصُدمت في ذلك اليوم".