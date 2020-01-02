ويليامز تنوي رفع المستوى بما يتناسب مع الحقبة الحديثة للفورمولا واحد

أنهى الفريق موسم 2019 المنصرم متذيلاً ترتيب بطولة المصنّعين للمرة الثانية على التوالي، مع نقطة يتيمة سجلها سائقه - الذي رحل عن الفريق - روبرت كوبتسا.

ويعتبر هذا أسوأ موسم تخوضه ويليامز في تاريخها لناحية تخلفها عن ركب الطليعة.

إذ بعد وصولها متأخرة لتجارب موسم 2019 الشتوية، ورحيل مديرها التقني بادي لوي، أجرت ويليامز مراجعة نتجت عنها عدة تغييرات من بينها تحسين الجانب العمليّ على الحلبة لناحيتي التصميم والتصنيع.

حيث قالت ويليامز: "إحدى النواحي التي لم نكن أقوياء فيها كما يجب، كانت طريقة تخطيطنا وتنفيذنا للخطط".

وأكملت: "كي نضمن سير العمل بالشكل الملائم لناحية الانسيابية بالانتقال من مرحلة التصميم إلى التصنيع والإنتاج".

وتابعت: "لقد حُلّت هذه المشكلة الآن. وعدنا للعمل بالطاقة القصوى منذ شهر يونيو/حزيران الماضي".

واسترسلت: "هناك كمية هائلة من البيانات التي جمعناها كذلك، وعلينا الاهتمام بتلك الناحية كذلك، لأن فريقاً مثلنا يتواجد في البطولة منذ وقت طويل، فلا بدّ أن هناك جوانب غير مثالية".

بالمقابل، أكدت ويليامز أن اعتماد أساليب جديدة كان "الأمر الأكبر" الذي تعلمه الفريق، وأن الأساليب السابقة كانت قديمة لا تتواءم مع الحقبة الحالية.

فقالت: "لدينا أشخاص يعملون في هذا المجال منذ عهد بعيد، ولا يمكنك خسارة أحدهم لأنه يمثل قيمة هامة لا تعوض، ربما يجب تخزين وجمع كل تلك الخبرات. ونحن كفريق لا يمكننا العمل بهذه الطريقة (غير المجدية)".

وأكملت: "علينا رفع ويليامز إلى حقبة الفورمولا واحد الحديثة".

واختتمت: "علينا رفع مستوى الفريق إلى مكانة أعلى".