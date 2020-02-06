ويليامز تنشر مقطعًا للتشغيل الأوّل لسيارتها لموسم 2020

نشر الفريق اليوم الخميس مقطعًا للتشغيل الأوّل لسيارته الجديدة "اف.دبليو43" في مصنعه في أوكسفوردشاير أمام أعضاء الفريق، حيث كان السير فرانك ويليامز مدير الفريق حاضرًا.

ويُمثّل التشغيل محطّة مهمّة لفريق ويليامز قبيل التجارب الشتويّة، وذلك بعد تأخّر الفريق في 2019 وتضييعه ليومين من تجارب برشلونة الأولى بعد تأخّره في إتمام العمل على السيارة في الوقت المناسب.

وخاض الفريق موسمًا صعبًا إثر ذلك، وتذيّل ترتيب بطولة الصانعين برصيد نقطة وحيدة.

وسيكشف الفريق بشكلٍ رسمي عن السيارة الجديدة في الـ 17 من فبراير/شباط، حيث سينشر صورًا على منصّاته الرقميّة، قبيل الظهور العلنيّ الأوّل للسيارة على الحلبة في برشلونة بعد ذلك بيومين.

وسيُواصل جورج راسل القيادة لصالح الفريق للموسم الثاني في 2020، لكن سينضمّ إليه نيكولاس لاتيفي القادم من الفورمولا 2 هذا العام.