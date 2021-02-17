ويليامز تُكمل اختبارها الأوّل لسيارة "اف.دبليو43بي" في سيلفرستون

أعلنت ويليامز في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر أنّها ستُطلق سيارتها الجديدة في 5 مارس المقبل، لكنّها اختارت تجربتها للمرّة الأولى على المسار قبل حدث الكشف.

وضمن فيديو تشويقيّ نشره الفريق على مواقع التواصل الاجتماعيّ مساء الأربعاء، أظهرت ويليامز سيارتها الجديدة على حلبة سيلفرستون الرطبة، لتُصبح بذلك ثاني الفرق التي أكملت اختبارًا أوّليًا للمقاتلات الجديدة.

وسبقتها في ذلك مكلارين بعد أن أتمّت يوم تصوير ترويجي أمسٍ الثلاثاء على ذات الحلبة البريطانيّة إثر حدث تقديم المقاتلة الجديدة يوم الإثنين.

وظهر نيكولاس لاتيفي في الفيديو وهو يُتابع زميله جورج راسل يختبر السيارة، حيث تُحدّ الفرق بمسافة 100 كلم بالنسبة لأيّام التصوير وفق القوانين، أي ما يُعادل 17 لفّة حول حلبة سيلفرستون.

وبالرغم من تغطية السيارة في مقطع الفيديو، بدا أنّ الفريق اختبر كسوة داكنة، ليبتعد بذلك عن اللون الأبيض الذي تسابق به العام الماضي.