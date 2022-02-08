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ويليامز تكشف موعد رفع النقاب عن سيارتها الجديدة لموسم 2022 في الفورمولا واحد

أكملت ويليامز فرق الفورمولا واحد التي أعلنت عن موعد الكشف عن سياراتها الجديدة لموسم 2022، حيث أكّد الفريق أنه سيرفع النقاب عن سيارته للموسم الجديد في 15 فبراير/شباط الجاري.

ويليامز تكشف موعد رفع النقاب عن سيارتها الجديدة لموسم 2022 في الفورمولا واحد

كشفت ويليامز أنها ستُقيم حدث إطلاق سيارتها الجديدة بشكل حصري على موقعها الرسمي.

وعادة ما آثر الفريق الكشف عن صور حاسوبية للسيارة الجديدة قُبيل التجارب الشتوية، كما اختبر العام الماضي الكشف عن السيارة عبر تطبيق تفاعلي للواقع المعزّز، فقط ليُفسد المخترقون خطط الفريق ويتم تسريب تصميم السيارة.

لكن الإنجازات التي حققها الفريق في 2021 وعودته للمنافسة ضمن فرق الوسط ستمنحه زخمًا جيدًا بالتوجه إلى الموسم الجديد، بينما سيمثّل وصول أليكس ألبون قصة جيدة كذلك.

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ويأمُل الفريق إحراز المزيد من التقدم في ظل عملية إعادة بنائه تحت إدارة الملاك الجدد دوريلتون كابيتال، ولا سيّما مع دخول البطولة في حقبة جديدة من القوانين قد توفّر فرصة للفرق الأصغر وكذلك لخلط أوراق الترتيب التنافسي في الفورمولا واحد.

جديرٌ بالذكر أن ويليامز ستواصل اعتماد محركات مرسيدس في 2022، وذلك بعد شراكتها مع الصانع الألماني منذ انطلاق الحقبة الهجينة في 2014.

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الفورمولا واحد تتخلى عن تقليد "الركوع" قبل السباقات في 2022

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