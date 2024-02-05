ويليامز تكشف كسوة لونية محدثة لسيارتها الجديدة في موسم 2024 للفورمولا واحد
كشفت ويليامز كسوة لونية معدلة باللونين الأسود والأزرق لمقاتلتها الجديدة في موسم 2024 المقبل للفورمولا واحد، والتي تحمل الاسم أف.دبليو46.
ستواصل ويليامز استعمال المبدأ اللوني العام للموسم المقبل، لكن مع تعديلات في درجات الأسود والأزرق إضافة إلى ألياف الكربون الظاهرة في القسم السفلي من السيارة التي سيقودها أليكسندر ألبون ولوغان سارجانت.
وسيتواجد اللون الأحمر كذلك والأبيض حول منطقة الأنف والجانبين، والتي قال عنها الفريق بأنها إشارة للهوية البريطانية والإرث العريق للعلامة في تاريخ رياضة السيارات، خاصة طراز 1985 التي تحمل الاسم أف.دبليو10 والتي قادها نايجل مانسل، وكذلك أف.دبليو19 لموسم 1997 التي قادها جاك فيلنوف.
وكشفت ويليامز عن سيارتها ضمن حدث إطلاق في نيويورك.
إطلاق سيارة ويليامز أف.دبليو46
تصوير: ويليامز
ويليامز ترى "إمكانياتٍ غير مستثمرة بعد" في سيارة 2024
ويليامز ترى "إمكانياتٍ غير مستثمرة بعد" في سيارة 2024 ويليامز ترى "إمكانياتٍ غير مستثمرة بعد" في سيارة 2024
سارجانت: توقعات الناس "منخفضة" للسائقين الأمريكيين في الفورمولا واحد
سارجانت: توقعات الناس "منخفضة" للسائقين الأمريكيين في الفورمولا واحد سارجانت: توقعات الناس "منخفضة" للسائقين الأمريكيين في الفورمولا واحد
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أحدث الأخبار
ريد بُل تطلق تحقيقاً بعد اتهامات طالت هورنر مدير فريقها في الفورمولا واحد
ريد بُل تطلق تحقيقاً بعد اتهامات طالت هورنر مدير فريقها في الفورمولا واحد ريد بُل تطلق تحقيقاً بعد اتهامات طالت هورنر مدير فريقها في الفورمولا واحد
مرسيدس لا تريد تشتيت تركيز الناشئ أنتونيللي باحتمال ضمه كبديل هاميلتون
مرسيدس لا تريد تشتيت تركيز الناشئ أنتونيللي باحتمال ضمه كبديل هاميلتون مرسيدس لا تريد تشتيت تركيز الناشئ أنتونيللي باحتمال ضمه كبديل هاميلتون
ويليامز تؤكد أن عقد ألبون حتى نهاية موسم 2025
ويليامز تؤكد أن عقد ألبون حتى نهاية موسم 2025 ويليامز تؤكد أن عقد ألبون حتى نهاية موسم 2025
فريق أندريتي يعترض على رفض طلب انضمامه إلى الفورمولا واحد
فريق أندريتي يعترض على رفض طلب انضمامه إلى الفورمولا واحد فريق أندريتي يعترض على رفض طلب انضمامه إلى الفورمولا واحد
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.