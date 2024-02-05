ويليامز تكشف كسوة لونية محدثة لسيارتها الجديدة في موسم 2024 للفورمولا واحد

ستواصل ويليامز استعمال المبدأ اللوني العام للموسم المقبل، لكن مع تعديلات في درجات الأسود والأزرق إضافة إلى ألياف الكربون الظاهرة في القسم السفلي من السيارة التي سيقودها أليكسندر ألبون ولوغان سارجانت.

وسيتواجد اللون الأحمر كذلك والأبيض حول منطقة الأنف والجانبين، والتي قال عنها الفريق بأنها إشارة للهوية البريطانية والإرث العريق للعلامة في تاريخ رياضة السيارات، خاصة طراز 1985 التي تحمل الاسم أف.دبليو10 والتي قادها نايجل مانسل، وكذلك أف.دبليو19 لموسم 1997 التي قادها جاك فيلنوف.

وكشفت ويليامز عن سيارتها ضمن حدث إطلاق في نيويورك.