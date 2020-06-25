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ويليامز تكشف عن كسوتها اللونية الجديدة يوم غد الجمعة

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ويليامز تكشف عن كسوتها اللونية الجديدة يوم غد الجمعة
25-06-2020

سيكشف فريق ويليامز عن الكسوة اللونية الجديدة لسيارته في الفورمولا واحد صباح يوم غد الجمعة، مع بقاء أسبوع واحد حتّى الجولة الافتتاحية لهذا الموسم في النمسا.

انفصل الفريق المتمركز في غروف عن الراعي الرئيسي "روكيت" الشهر الماضي لأسباب غير محددة، ما دفع الفريق لمراجعة الكسوة اللونية على سيارته.

وعبر تغريدة نشرها حساب الفريق اليوم الخميس، قالت ويليامز أنّ الكسوة الجديدة سيتمّ الكشف عنها في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الجمعة، حيث شوّقت المتابعين من خلال ردّة فعل سائقَيها.

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وبالنظر إلى صور السيارة، فقد قال نيكولا لاتيفي بأنّها بدت "مثيرة وثاقبة"، بينما قال جورج راسل بأنّه بدت "أنيقة".

في المقابل، وفي ظل بحث ويليامز عن مستثمرين لمساعدتها على تأمين مستقبلها طويل الأمد في الفورمولا واحد، فإنّ الفريق يبحث كذلك عن رعاة بدلاء على المدى القصير.

وضمن حديث لها الشهر الماضي، أبدت كلير ويليامز نائبة مدير الفريق أملها بأنّ إتمام صفقة مع الوكالة الرياضية "1920 وورلدوايد" سيساعد في استقطاب شركاء جُدد.

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فقالت: "نحن نعمل مع وكالة جديدة، حيث نقوم على نحوٍ كبير بإعادة تطوير الطريقة التي نضع بها ويليامز في السوق، ولدينا ثقة كبيرة في ذلك الأمر".

وأضافت: "لطالما قامت ويليامز بعمل جيّد في جذب الشركاء الجُدد إلى رياضتنا، إلى فريقنا، حيث أملك كل الثقة بأنّنا سنواصل القيام بذلك. نحظى بعلامة تجاربة عظيمة وفريق عظيم ونحن الآن ضمن رحلة مثيرة للغاية".

 
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