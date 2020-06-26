ويليامز تكشف عن كسوة سيارتها الجديدة قبل انطلاق موسم 2020

غيّر الفريق من كسوته اللونية على ضوء الافتراق عن الراعي الرئيسي "روكيت" الشهر الماضي.

وانضمت "روكيت" كراعٍ رئيسي لفريق ويليامز مع بداية موسم 2019 مع عقد طويل الأمد، لكنها قررت إنهاء العلاقة مبكراً لأسباب غير واضحة.

وتشهد الكسوة الجديدة باللونين الأبيض والأزرق اتساعًا لحضور العلامة التجارية لشركة الأغذية الكندية "سوفينا"، وكذلك شركة التكنولوجيا العالمية "أكرونيس".

في حين يتواجد اسم ويليامز على الجناحين الأمامي والخلفي، لكنّ ذلك قد يتمّ استبداله بالطبّع إذا ما وجد الفريق راعيًا رئيسيًا كبيرًا آخر.

وتأتي كسوة فريق ويليامز تزامناً مع آمال قلب الطاولة لصالحه وتحسين النتائج بعد موسمين متواضعين للغاية تذيلت فيهما ويليامز ترتيب بطولة المصنعين.

وستشارك ويليامز مع سائقيها جورج راسل ونيكولاس لاتيفي في منافسات الموسم الجاري.