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ويليامز تكشف عن سيارتها الفعلية "اف.دبليو45" قُبيل التجارب الاستعراضية في سيلفرستون

كشفت ويليامز عن سيارتها الجديدة لموسم 2023 في الفورمولا واحد "اف.دبليو45" قُبيل اختبارها للمرة الأولى ضمن تجارب استعراضية في سيلفرستون اليوم الاثنين.

ويليامز تكشف عن سيارتها الفعلية "اف.دبليو45" قُبيل التجارب الاستعراضية في سيلفرستون

سبق وأطلق الفريق البريطاني كسوة سيارته لإظهار الألوان المعدلة لموسم 2023 مع صفقات الرعاية الجديدة، حيث استمر في اعتماد اللونين الأزرق والأسود.

وتم الكشف عن الكسوة اللونية على هيكل سيارة العام الماضي، لكن وقُبيل إجراء الفريق لتجارب استعراضية في سيلفرستون اليوم، فقد كشف عن الهكيل الفعلي للسيارة الجديدة والتي شهدت عددًا من الاختلافات الملحوظة بالمقارنة مع سابقتها، في ظل سعي الفريق للتقدم من قاع ترتيب الصانعين.

وتشهد السيارة الجديدة وجود تعديلات على الأنف والجناح الأمامي، حيث يمتد تصميم الأنف الجديدة إلى الأسفل نحو العنصر الأول ويبدو مشابهًا في شكله لما اعتمدته فرق مثل هاس وألفا تاوري العام الماضي.

كما أعاد الفرق تصميم الألواح الجانبية والتي تضمنت بشكل واضح قطعًا ممتدًا تحت ألواح التبريد بينما تضمنت كذلك قناة علوية على المقطع الخلفي.

سيارة ويليامز اف.دبليو45

سيارة ويليامز اف.دبليو45

تصوير: ويليامز اف1

وعليه يبدو التصميم عبارة عن مزيج من الفلسفات، حيث استقى عناصر من كل من ريد بُل وفيراري، في حين يظهر نفق أكثر بروزًا في القسم الخلفي من غطاء المحرك حول العادم ليسمح بمزيد من التبريد في الخلف، كما يوفّر أيضاً مسارًا مميزًا لتدفق الهواء حول القسم الخلفي من السيارة.

جديرٌ بالذكر أن أليكس ألبون سيختبر السيارة أولًا اليوم في سيلفرستون، بينما سيتسلم الوافد الجديد إلى البطولة لوغان سارجينت مهام القيادة لاحقًا.

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