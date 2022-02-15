ويليامز تكشف عن سيارتها الحقيقيّة ضمن يوم التصوير الترويجي في سيلفرستون

قدّم الصانع البريطاني كسوته الجديدة لموسم 2022 اليوم الثلاثاء لكنّها عُرضت في البداية على سيارة استعراضيّة، كون الفريق أراد "إتقان" الكسوة.

وقال يوست كابيتو مدير الفريق أنّ الحظيرة البريطانيّة اختارت عدم عرض الألوان الجديدة على سيارة 2022 الفعليّة لأنّ الفريق "عمل على الكسوة وأراد أن تكون مثاليّة، لهذا السبب لم يكن بوسعه فعل ذلك سوى بسيارة استعراضيّة، كون الأمر تطلّب الكثير من الوقت".

وعلى إثر الكشف الرقمي، أكملت سيارة ويليامز الجديدة لفّاتها الأولى على حلبة سيلفرستون في أجواء ممطرة، حيث تواجد نيكولاس لاتيفي خلف المقود في البداية.

وبدت سيارة "اف.دبليو44" مختلفة بشكلٍ كبير عن السيارة التي تمّ عرضها في حدث الإطلاق الرقمي، حيث تتشابه المقدّمة، والجوانب، وغطاء المحرّك مع سيارة مكلارين لموسم 2022 التي تمّ الكشف عنها الأسبوع الماضي.

سيارة ويليامز اف.دبليو44 تصوير: ويليامز

وكان الفريق قد حلّ ثامنًا في بطولة الصانعين العام الماضي بعد أن سجّل 23 نقطة عبر سائقَيه جورج راسل ولاتيفي.

واعترف كابيتو بأنّه من الصعب للغاية على ويليامز وضع أهداف لموسم 2022 بالنظر إلى أنّ جميع الفرق ستبدأ من الصفر نتيجة القوانين الجديدة.

وقال في هذا الصدد: "من الصعب تحديد ذلك، أليس كذلك؟ أعتقد بأنّه بالمقارنة مع الفرق الكبرى، فإنّنا لا نزال نفتقر للاستثمارات التي لم تكن متاحة في الأعوام الماضية".

وأكمل: "ونحن بعيدون عن العام الماضي الآن، كنّا محدودين بالاستثمارات بسقف النفقات كذلك".

وأردف: "لكنّ الجميع يبدأ من الصفر بسيارة جديدة ومن الصعب تحديد موقع كلّ أحد. سيتمحور التقدّم بالنسبة إلينا حول كيفيّة تحسيننا للسيارة بالمقارنة مع منافسينا خلال الموسم".