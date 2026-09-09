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ويليامز تكشف تصميمها المستوحى من الماضي خصيصًا لجولة إسبانيا 

كشفت ويليامز عن التصميم الجديد لسيارتها في الفورمولا 1 لجائزة إسبانيا الكبرى، مستوحى من موسم 1981، وهو آخر موسم أقيمت خلاله جائزة للفورمولا 1 في مدريد.

منشور:
كسوة خاصة لسيارة ويليامز في إسبانيا

على الرغم من أن جائزة إسبانيا الكبرى لعام 2026 ستشهد الظهور الأول لحلبة مادرينغ ضمن جدول البطولة، فإنها لن تكون المرة الأولى التي تستضيف فيها مدريد سباقًا للفورمولا 1، إذ استضافت حلبة خاراما، الواقعة داخل حدود المدينة، 11 سباقًا من سباقات الجائزة الكبرى بين عامي 1967 و1981. 

وفاز فريق ويليامز ببطولة العالم في موسم 1981 مع نيلسون بيكيه خلف مقود سيارة إف دبليو07 سي الأسطورية.

وخاض فريق ويليامز سباقه الأخير على حلبة خاراما بتصميم طغت عليه الألوان البيضاء، مع تفاصيل خضراء وسوداء مكملة لها، وقد حافظ الفريق على هذه الخطوط في مظهره الجديد. 

وتحمل الخطوط الخضراء والزرقاء المائلة على الجزء الخلفي من السيارة الخطوط الأيقونية للماضي إلى السيارة الحديثة.

وجرى ابتكار التصميم الخاص بالتعاون مع الراعي الرئيسي للفريق، أتلانسيان.

وتعليقًا على التصميم، قال مدير الفريق جايمس فولز: "إن سعينا للعودة إلى مقدمة شبكة الانطلاق مستوحى من كل ما حققناه في الماضي".

وأكمل: "أنا فخور بتكريم تاريخنا من خلال تصميم أتلانسيان الخاص هذا. ومع وجود ويليامز في جاراما، فإننا نربط الفريق الذي أصبحنا عليه اليوم من خلال الابتكار التكنولوجي والإبداع".

وأضاف: "تبدو السيارة رائعة، ولا أكاد أطيق صبرًا لرؤيتها تجوب شوارع مدريد".

وعلق المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أتلانسيان، مايك كانون-بروكس، على التصميم قائلًا: "أفضل الفرق لا تضع تاريخها داخل خزانة لعرض الجوائز، بل تجعل منه جزءًا من أعمالها. وهذا هو بالضبط المفهوم الذي يقف وراء هذا التصميم".

 

وشهدت جائزة إسبانيا الكبرى لعام 1981 واحدة من أكثر نهايات السباقات تقاربًا في تاريخ الفورمولا 1. 

ففي السباق الذي فاز به سائق فيراري جيل فيلنوف، عبر أول خمسة سائقين خط النهاية بفارق بلغ 1.24 ثانية فقط. وأنهى كارلوس رويتمان، الذي كان ينافس لصالح ويليامز، السباق في المركز الرابع، قبل أن يواصل فريقه الفوز بثنائية البطولات في ذلك الموسم.

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