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ويليامز تكشف النقاب عن سيارتها "اف.دبليو44" بحلّتها الجديدة

أطلق فريق ويليامز سيارته الجديدة "اف.دبليو44" لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد والتي تميّزت بكسوة لونيّة جديدة.

ويليامز تكشف النقاب عن سيارتها "اف.دبليو44" بحلّتها الجديدة

أصبحت ويليامز سادس فريق يُطلق سيارته الجديدة لموسم 2022 بعد كلٍ من هاس، وريد بُل، وأستون مارتن، ومكلارين وألفا تاوري – بينما ظهرت سيارة ألفا روميو الجديدة قبل قليل بكسوة مغفلة الألوان ضمن اختبارها على حلبة فيورانو في إيطاليا.

ويدخل الفريق موسمه الثاني تحت الملكيّة الجديدة لشركة "دوريلتون كابيتال" بعد مغادرة عائلة ويليامز.

وعرفت كسوة السيارة تغييرات عن الموسم الماضي عبر التركيز على اللون الأزرق الداكن بالأساس، بالتوازي مع دخول بعض اللون الأحمر عليها للإشارة إلى الهويّة البريطانيّة للفريق.

وهذه هي السيارة الأولى التي يُصمّمها الفريق بعد وفاة مؤسّسه فرانك ويليامز في مرحلة متأخّرة من 2021.

وسيُعوّل الفريق على تشكيلة معدّلة لهذا الموسم على إثر مغادرة جورج راسل صوب مرسيدس، حيث تمّ تعويضه بأليكسندر ألبون ليُجاور الكندي نيكولاس لاتيفي.

ويمني الفريق النفس بالبناء على تحسّن أدائه العام الماضي، والذي عرف تحقيق الفريق لمنصّة تتويج ضمن جائزة بلجيكا الكبرى، إلى جانب النقاط في عددٍ من السباقات الأخرى، واستغلال تغييرات القوانين لتحقيق قفزة في الترتيب والمنافسة في الوسط.

وقال يوست كابيتو مدير الفريق خلال حدث الإطلاق: "كان الموسم الماضي رائعًا بالنسبة إلينا، خاصة الخطوة بين 2020 و2021. هذه النتيجة ومنصّة التتويج منحتنا دفعة للفريق بأكمله. آمل أن تظهر هذه الدفعة على صعيد أداء سيارة اف.دبليو44 هذا العام".

أمّا بحديثه عن عودته إلى الفورمولا واحد، قال ألبون: "أتعطّش للعودة للقيادة والجلوس في مقعد السيارة. سمح لي العام الماضي الذي لم أتسابق فيه في الفورمولا واحد بالنظر إلى الأمور من منظورٍ مختلف، بطريقة ليست مركّزة بالكامل على أسلوب القيادة".

وأضاف: "هذا فريق بصدد الصعود وآمل أن أستغلّ كلّ معارفي في المساعدة في ذلك".

وسيتسابق الفريق مجدّدًا بمحرّكات مرسيدس، وذلك بعد دخول الطرفين في شراكة منذ انطلاق حقبة المحرّكات الهجينة في 2014.

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ويليامز تشرح سبب إزالتها شعار سينا من على كسوة سيارتها لموسم 2022

ويليامز تشرح سبب إزالتها شعار سينا من على كسوة سيارتها لموسم 2022
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