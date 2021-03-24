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ويليامز تقلل من تكهنات تحولها إلى فريق رديف لرينو في المستقبل

قلّلت ويليامز من التكهنات التي تشير إلى أنّها قد تصبح فريقًا رديفًا لرينو في الفورمولا واحد، حيث أصرّ الفريق المتمركز في غروف على حفاظه على استقلاليته على المدى الطويل.

ويليامز تقلل من تكهنات تحولها إلى فريق رديف لرينو في المستقبل

تمر ويليامز حاليًا بمرحلة انتقالية تحت إدارة ملاكها الجُدد دوريلتون كابيتال، وذلك ضمن سعيها للتقدم في ترتيب البطولة من جديد.

وبالرُغم من دخولها في شراكة تقنية مع مرسيدس، والتي ستتضمّن استخدام علب التروس والأجزاء الهيدروليكية من الصانع الألماني للمرة الأولى بدءًا من 2022، لكنّ التكهنات الأخيرة ربطتها بتحالف مع رينو.

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وتأتي تلك التكهنات عقب سعي من لوكا دي ميو المدير التنفيذي الجديد لرينو من أجل تعزيز موقع علامته في الفورمولا واحد، وإمكانية حصد منافع من تكوين شراكة قريبة مع فريق رديف.

مع ذلك، أوضح يوست كابيتو المدير التنفيذي لويليامز أنّه وبينما ينفتح فريقه على فكرة التحالفات التقنية - وسيظل بالطبّع بحاجة إلى مزوّد محركات - لكنّه لا يرغب بأن يتخلّى عن استقلالية فريقه.

حيث قال عن إمكانية دخول مصنّع مستقبلي للفورمولا واحد مع ويليامز: "إذا ما تحسّنا وكان بمقدورنا تحسين النتائج، فسنكون أكثر جذبًا للمصنعين الراغبين بخوض غمار البطولة، لكنّ هدفنا الواضح هو البقاء كفريق مستقل وألّا يتم شراؤنا من قِبَل فريق آخر أو مصنّع".

وأضاف: "لطالما كانت ويليامز دومًا فريقًا مستقلًا، وليس ما تراه مع تلك الفرق الأولى والرديفة. بالنسبة لنا، فإنّ الفريق الثاني أو الرديف ليست لديه ملكية مستقلة، أو يملك مصنّع حصّة من قيمته أو فريق آخر في الفورمولا واحد. ووفق ذلك التعريف لا نريد أن نكون فريقًا رديفًا بكل تأكيد".

وتابع: "نريد أن نكون الفريق الأول الأساسي، كون التسابق هو جوهر مشروعنا وينبغي أن يظل هكذا وأن يكون مستقلًا عن مصنّع يقرر الاستمرار أو لا. إذ أنّ ذلك يمثّل تحديًا لوجودنا على الساحة".

وبينما تشير شائعات رينو إلى أنّ ويليامز قد تكون تحت التقييم للدخول في شراكة مع الصانع الفرنسي بدءًا من 2022، لكنّ كابيتو كان واضحًا بأنّ فريقه سيحترم عقده مع مرسيدس ولا نيّة لديه لتغيير شريكه بعد.

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فقال: "تجمعنا علاقة جيّدة مع مرسيدس، ويجمعنا عقد يستمر لبضع سنوات، حيث أنّنا نحترم ذلك. لا أرى في المستقبل أن الفرق ستقوم بتصنيع محركاتها، لذلك ستحتاج دومًا إلى مزوّد، ومن ثم يمكن مناقشة جانبًا مثل علبة التروس. حيث كان من المنطقي أن نحصل على كامل وحدة الطاقة بدءًا من 2022".

واختتم: "لكننا ما نزال ننظر في ذلك كفريق مستقل، إذ أنّ الفريق المستقل هو الذي بمقدوره اختيار الشركاء اللذين يود العمل معهم".

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