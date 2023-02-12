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ويليامز تفصح عن تأثير غياب أموال الرعاية من لاتيفي

أكد فريق ويليامز أنه يمتلك "بنية قوية" من الناحية التجارية مع التوجه لموسم الفورمولا واحد الجديد، بالرغم من خسارة أموال الرعاية التي كان يجلبها سائقه السائق نيكولاس لاتيفي.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ويليامز تفصح عن تأثير غياب أموال الرعاية من لاتيفي

تخلى فريق ويليامز عن خدمات لاتيفي نهاية الموسم الماضي بعد ثلاثة مواسم قدم خلالها رعاته الأموال إلى الفريق.

وكشفت ويليامز عن كسوة سيارتها اللونية إضافة للإعلان عن راع جديد "غالف أويل".

وأكد جايمس باور، المدير التجاري لدى ويليامز أن الفريق يمتلك "خطة تجارية لعدة سنوات تتمحور حول إعادة البناء"، كما نفى تأثير خسارة أموال رعاة لاتيفي على الفريق.

فقال: "هناك اعتقاد بأن هناك خسارة مالية كبيرة بعد التغييرات الأخيرة، لكن الحقيقة مختلفة بعض الشيء".

وتابع: "لقد انضم إلينا عدد من الشركاء. لذا أعتقد أننا ضمن موقع قوي كفريق، مقارنة بالسنين الماضية".

وأردف: "نحن نمتلك الطموح والذهنية الهجومية فيما يتعلق بالطريقة التي ندخل بها السوق كذلك، وكيفية الاستثمار لبناء علامة ويليامز".

كسوة سيارة ويليامز

كسوة سيارة ويليامز

تصوير: ويليامز

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ويسعى الفريق نحو تعزيز شعبيته في الولايات المتحدة هذا الموسم عبر الاستفادة من السائق الناشئ لوغان سارجانت الذي ترقى من الفورمولا 2.

وحين سُئِل حيال الاهتمام من الرعاة الأمريكيين، أوضح باور أنّ ويليامز "لديها عدة عروض رعاية" من الولايات المتحدة بشكل خاص.

وأضاف: "لدينا مكتب في نيويوك. لدينا هناك قاعدة جماهيرية كبيرة بالفعل".

وأردف: "نحن نستثمر في الفعاليات المتعلقة بالمتابعين في جميع السباقات الأمريكية لتقييم السوق".

واختتم: "لدينا لوغان وكذلك جايمي شادويك ضمن الأكاديمية أيضاً. نحن نبني نواة صلبة ستساعدنا تسويقياً".

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