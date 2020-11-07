ويليامز تغيّر فريق عملها على الحلبة في تركيا بعد إصابات بفيروس كورونا

تجري جميع فرق الفورمولا واحد عملياتها على الحلبة بعدد مخفف من الأفراد في 2020 تماشياً مع بروتوكولات كورونا المتبعة بهدف الحدّ من العدوى أو الانتشار للفيروس في حال حصلت أية إصابات.

ويتوجب على جميع طواقم العمل خوض فحوصات صارمة خلال جميع الجولات، وكذلك إجراء فحوص أخرى مستقلة من قبل فرقهم، مع تواجد بدلاء جاهزين في حال أصيب أي من أفراد طواقم العمل بالفيروس.

وستبدّل ويليامز عدداً من أفراد طاقم العمل على المسار لجائزة تركيا الكبرى بعد تقارير عن عدد من حالات كورونا في جائزتي إيمولا وبورتيماو.

حيث أكدت ويليامز في بيان خاص إصابة عدد من أفراد طاقم العمل خلال جائزتي البرتغال وإيميليا-رومانيا.

جاء فيه: "لا نودّ الإفصاح عن المعلومات الشخصية لأفراد الطاقم. لكن بوسعنا تأكيد التعامل مع جميع الحالات الإيجابية وفق بروتوكولات كورونا المتبعة، ونحن نعمل مع الاتحاد الدولي للسيارات لضمان سلامة جميع أفراد طاقم عملنا".

وتابع: "بهدف ضمان اتباع هذه البروتوكولات، سيتمّ إخضاع عدد من أفراد طاقم عملنا على المسار إلى العزل الذاتي نتيجة تواصلهم القريب مع أفراد حاملين للفيروس".

واستكمل البيان: "نتيجة لذلك، سيتم تواجد أفراد من فريقنا في المصنع كبدلاء لزملائهم من فريقنا على المسار، خلال جائزة تركيا الكبرى".

ووفقاً لبروتوكولات كورونا، يتوجب على أفراد الطاقم الخضوع لاختبارات كورونا كل خمسة أيام خلال كل جولة، إضافة إلى فحص خلال 24 ساعة من الوصول إلى البادوك.

يشار إلى أن أحدث تقارير "فيا" والفورمولا واحد أكدت ثماني حالات إيجابية من أصل 1.781 فحصاً ما بين 30 أكتوبر/تشرين الأول و5 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن غير المعلوم إن كانت الحالات لدى ويليامز مشمولة بهذه الإحصائيات أم لا.

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