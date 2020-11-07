فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ويليامز تغيّر فريق عملها على الحلبة في تركيا بعد إصابات بفيروس كورونا

المشاركات
التعليقات
ويليامز تغيّر فريق عملها على الحلبة في تركيا بعد إصابات بفيروس كورونا

ستقوم ويليامز بإجراء تغييرات ضمن أفراد فريق عملها على المسار خلال جائزة تركيا الكبرى بعد اكتشاف عدة حالات إصابة بفيروس كورونا خلال السباقين الأخيرين.

تجري جميع فرق الفورمولا واحد عملياتها على الحلبة بعدد مخفف من الأفراد في 2020 تماشياً مع بروتوكولات كورونا المتبعة بهدف الحدّ من العدوى أو الانتشار للفيروس في حال حصلت أية إصابات.

ويتوجب على جميع طواقم العمل خوض فحوصات صارمة خلال جميع الجولات، وكذلك إجراء فحوص أخرى مستقلة من قبل فرقهم، مع تواجد بدلاء جاهزين في حال أصيب أي من أفراد طواقم العمل بالفيروس.

وستبدّل ويليامز عدداً من أفراد طاقم العمل على المسار لجائزة تركيا الكبرى بعد تقارير عن  عدد من حالات كورونا في جائزتي إيمولا وبورتيماو.

حيث أكدت ويليامز في بيان خاص إصابة عدد من أفراد طاقم العمل خلال جائزتي البرتغال وإيميليا-رومانيا.

جاء فيه: "لا نودّ الإفصاح عن المعلومات الشخصية لأفراد الطاقم. لكن بوسعنا تأكيد التعامل مع جميع الحالات الإيجابية وفق بروتوكولات كورونا المتبعة، ونحن نعمل مع الاتحاد الدولي للسيارات لضمان سلامة جميع أفراد طاقم عملنا".

وتابع: "بهدف ضمان اتباع هذه البروتوكولات، سيتمّ إخضاع عدد من أفراد طاقم عملنا على المسار إلى العزل الذاتي نتيجة تواصلهم القريب مع أفراد حاملين للفيروس".

واستكمل البيان: "نتيجة لذلك، سيتم تواجد أفراد من فريقنا في المصنع كبدلاء لزملائهم من فريقنا على المسار، خلال جائزة تركيا الكبرى".

اقرأ أيضاً:

ووفقاً لبروتوكولات كورونا، يتوجب على أفراد الطاقم الخضوع لاختبارات كورونا كل خمسة أيام خلال كل جولة، إضافة إلى فحص خلال 24 ساعة من الوصول إلى البادوك.

يشار إلى أن أحدث تقارير "فيا" والفورمولا واحد أكدت ثماني حالات إيجابية من أصل 1.781 فحصاً ما بين 30 أكتوبر/تشرين الأول و5 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن غير المعلوم إن كانت الحالات لدى ويليامز مشمولة بهذه الإحصائيات أم لا.

ملفات فيديو ذات صلة

حلبة البحرين الدولية تؤكد إقامة سباقَي الفورمولا واحد من دون جمهور

المقال السابق

حلبة البحرين الدولية تؤكد إقامة سباقَي الفورمولا واحد من دون جمهور
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق ويليامز

الأكثر شعبية اليوم

موتو جي بي: زاركو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة لجائزة أوروبا الكبرى وروسي يعود
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: زاركو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة لجائزة أوروبا الكبرى وروسي يعود

فيراري تتّجه لاتّخاذ قرارها بشأن ترقية ناشئها قبل الجولة الختاميّة للفورمولا 2
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تتّجه لاتّخاذ قرارها بشأن ترقية ناشئها قبل الجولة الختاميّة للفورمولا 2

حلبة البحرين الدولية تؤكد إقامة سباقَي الفورمولا واحد من دون جمهور
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

حلبة البحرين الدولية تؤكد إقامة سباقَي الفورمولا واحد من دون جمهور

تراجع عوائد الفورمولا واحد بمقدار 104 مليون دولار بعد الانطلاقة المتأخّرة لموسم 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تراجع عوائد الفورمولا واحد بمقدار 104 مليون دولار بعد الانطلاقة المتأخّرة لموسم 2020

تحليل تقني: خصائص فيراري في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: خصائص فيراري في إيمولا

بوتاس: تغيير مرسيدس لاستراتيجيّة هاميلتون لم يكن أمرًا غير عادل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس: تغيير مرسيدس لاستراتيجيّة هاميلتون لم يكن أمرًا غير عادل

الفرق منقسمة حيال صيغة اليومين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفرق منقسمة حيال صيغة اليومين في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

ويليامز تغيّر فريق عملها على الحلبة في تركيا بعد إصابات بفيروس كورونا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ويليامز تغيّر فريق عملها على الحلبة في تركيا بعد إصابات بفيروس كورونا

حلبة البحرين الدولية تؤكد إقامة سباقَي الفورمولا واحد من دون جمهور
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

حلبة البحرين الدولية تؤكد إقامة سباقَي الفورمولا واحد من دون جمهور

فيراري تعترف بصعوبة المنافسة على المركز الثالث في 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تعترف بصعوبة المنافسة على المركز الثالث في 2020

راسل: "التقدم الكبير" الذي أحرزته ويليامز يضعها أمام ألفا روميو وهاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: "التقدم الكبير" الذي أحرزته ويليامز يضعها أمام ألفا روميو وهاس

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

موتو جي بي: زاركو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة لجائزة أوروبا الكبرى وروسي يعود

2
فورمولا 1

فيراري تتّجه لاتّخاذ قرارها بشأن ترقية ناشئها قبل الجولة الختاميّة للفورمولا 2

3
فورمولا 1

حلبة البحرين الدولية تؤكد إقامة سباقَي الفورمولا واحد من دون جمهور

4
فورمولا 1

تراجع عوائد الفورمولا واحد بمقدار 104 مليون دولار بعد الانطلاقة المتأخّرة لموسم 2020

5
فورمولا 1

تحليل تقني: خصائص فيراري في إيمولا

أحدث الأخبار

ويليامز تغيّر فريق عملها على الحلبة في تركيا بعد إصابات بفيروس كورونا
فورمولا 1

ويليامز تغيّر فريق عملها على الحلبة في تركيا بعد إصابات بفيروس كورونا

حلبة البحرين الدولية تؤكد إقامة سباقَي الفورمولا واحد من دون جمهور
فورمولا 1

حلبة البحرين الدولية تؤكد إقامة سباقَي الفورمولا واحد من دون جمهور

فيراري تعترف بصعوبة المنافسة على المركز الثالث في 2020
فورمولا 1

فيراري تعترف بصعوبة المنافسة على المركز الثالث في 2020

راسل: "التقدم الكبير" الذي أحرزته ويليامز يضعها أمام ألفا روميو وهاس
فورمولا 1

راسل: "التقدم الكبير" الذي أحرزته ويليامز يضعها أمام ألفا روميو وهاس

الفرق منقسمة حيال صيغة اليومين في الفورمولا واحد
فورمولا 1

الفرق منقسمة حيال صيغة اليومين في الفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

هل بوسع لانس سترول التعافي من موسمه الصعب؟ 05:40
فورمولا 1
32د

هل بوسع لانس سترول التعافي من موسمه الصعب؟

هل تسبب التخلي عن تجارب يوم الجمعة بسباق أكثر حماسة في إيمولا؟ 06:26
فورمولا 1

هل تسبب التخلي عن تجارب يوم الجمعة بسباق أكثر حماسة في إيمولا؟

هل حسم أليكسندر ألبون مصيره مع ريد بُل؟ 10:13
فورمولا 1

هل حسم أليكسندر ألبون مصيره مع ريد بُل؟

هل سيخرج لويس هاميلتون حقاً من الفورمولا واحد؟ 04:47
فورمولا 1

هل سيخرج لويس هاميلتون حقاً من الفورمولا واحد؟

أجمل الصور من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 02:29
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.