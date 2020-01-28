ويليامز تعيّن مهندسين من ريد بُل ورينو في مناصب تقنية

أعلن فريق غروف عن ضمّ دايفيد وورنر وجوناثان كارتر، إضافة إلى مواصلة تعزيز القسم التقني على ضوء ترك عدد من أفراد الطاقم صفوف الفريق خلال الموسمين الماضيين.

وسيستلم وورنر وكارتر مهامهما الجديدة في المستقبل القريب.

وسيتولى وورنر القادم من ريد بُل منصب مدير قسم التصميم.

أما كارتر الذي عمل إلى جانب وورنر سابقاً ضمن فريق آروز، فكان يعمل لدى رينو، وسيكون رئيس قسم التصميم في ويليامز.

وسيتولى آدم كارتر بعد عملية إعادة الهيكلة هذه دور مدير قسم الهندسة.

يشار إلى أن عملية التعيينات الأخيرة في ويليامز لم تشمل منصب المدير التقني الذي كان يشغله بادي لوي.

لكن يعتبر نيك تشيستر - الذي ترك عمله لدى رينو كمدير قسم الهيكل - يعتبر مرشحاً ممكناً لشغل هذا المنصب.