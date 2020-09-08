ويليامز تعيّن سيمون روبرتز قائمًا بأعمال مدير فريق الفورمولا واحد

كلير ويليامز أعلنت الأسبوع الماضي تنحيها عن دورها كنائبة لمدير الفريق بعد سباق مونزا، مع ابتعاد عائلتها عن الفورمولا واحد عقب بيع الفريق لشركة الاستثمار الأمريكية دوريلتون كابيتال.

ومع وجود فترة قصيرة للغاية حتى السباق التالي نهاية هذا الأسبوع، جائزة توسكانا الكبرى على حلبة موجيللو، فقد أعلن الفريق أنّ روبرتز سيصبح قائمًا بأعمال مدير الفريق بدءًا من هذه الجولة.

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وما يزال من غير الواضح المدة التي سيبقى خلالها روبرتز ضمن منصبه الجديد، لكنّ الفريق أكّد بأنّه سيحافظ على دوره "خلال الفترة الانتقالية" على خلفية إعادة الهيكلة في الإدارة العليا في ويليامز.

وكان روبرتز قد انضم إلى الفريق في وقت سابق من العام الجاري في دور المدير العام لعمليات الفورمولا واحد، بعدما كان لفترة طويلة رئيسًا لعمليات مكلارين.

وتعقيبًا منه على ذلك الإعلان قال روبرتس: "أنا سعيد جدًا بتعييني قائمًا بأعمال مدير فريق ويليامز خلال تلك الفترة الانتقالية. إنّها فترة مثيرة أمام الفريق، حقبة جديدة لويليامز والتي تملؤني الحماسة لألعب دورًا فيها. أتطلّع للتحديات التي ستكون أمامنا بينما نسعى لإعادة الفريق إلى مقدمة الترتيب".

جديرٌ بالذكر أنّ تلك ستكون المرة الأولى في تاريخ الفريق أن يديره أحد من خارج عائلة ويليامز، وذلك عقب ابتعاد كل من المؤسس السير فرانك ويليامز وابنته نائبة مدير الفريق كلير ويليامز عن الفورمولا واحد.