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ويليامز تُعيّن دوميزون مديرًا تقنيًا لفريقها

أعلنت ويليامز عن تعيين فرانسوا-كزافييه دوميزون المسؤول السابق عن مشروع "دبليو آر سي" مديرًا تقنيًا جديدًا لفريقها في الفورمولا واحد.

ويليامز تُعيّن دوميزون مديرًا تقنيًا لفريقها

يصل دوميزون إلى ويليامز بعد أن أمضى عقدًا من الزمن في صفوف فولكسفاغن موتورسبورت وساعدها على تطوير سيارة "آي.دي.آر" الكهربائيّة التي حقّقت عدّة أرقامٍ قياسيّة.

كما كان مسؤولًا عن برنامج سيارة بولو في بطولة العالم للراليات الذي أسفر عن تحقيق ألقاب البطولة بين 2013 و2016.

ومتّن خلال تلك الفترة علاقته بيوست كابيتو المسؤول عن فولكسفاغن موتورسبورت حينها والذي أصبح الآن المدير التنفيذي لويليامز.

كما سبق للفرنسي العمل مع بيجو، وسوبارو، وسيتروين خلال مسيرته الهندسيّة الطويلة.

وقال كابيتو حيال هذا التعاقد: "نحن مسرورون بانضمام فرانسوا إلى الفريق. شاهدت قدراته التقنيّة عن قرب، ونجاحاته الرياضيّة تتحدّث عن نفسها. جلب شخصٍ بمعياره إلى طاقمنا التقنيّ الخبير بالفعل سيُساعد على دفع الوجهة المستقبليّة لعمليّاتنا وتعزيز فريقنا".

وأكمل: "لا أشكّ مطلقًا في أنّ معارفه ستُساهم في تحقيقنا لخطوة مهمّة أخرى نحو طموحنا بتحقيق الفوز مجدّدًا. لدينا تحدٍ مثيرٌ أمامنا في ويليامز وأتطلّع قدمًا لرؤية فرانسوا يُساهم في هذه الرحلة".

ولم يُعيّن فريق ويليامز مديرًا تقنيًا رسميًا منذ مغادرة بادي لوي مطلع موسم 2019. وتمّ تقاسم مهام لوي بين عددٍ من الموظّفين التقنيين البارزين.

وقال دوميزون: "أتطلّع قدمًا للانضمام إلى ويليامز ريسينغ في ظلّ بدئهم لرحلة مثيرة لتحويل أدائهم".

وأكمل: "سيكون ذلك تحديًا كبيرًا، لكنّني أتطلّع قدمًا لخوضه. لديهم فريقٌ رائعٌ من الموهوبين وآمل أن أعمل معهم ومع طاقم الإدارة للمساعدة على تحديد الوجهة المناسبة للمستقبل وتحقيق طموحات الفريق".

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