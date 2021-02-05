ويليامز تعلن موعد إزاحة الستار عن سيارتها لموسم 2021

ضمن منشور على قنواتها ضمن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، أعلنت ويليامز أنّه ستطلق سيارتها الجديدة - والتي ستشارك تحت اسم "اف دبليو43 بي" - في 5 مارس/أذار المُقبل.

كما تضمّن منشور الإعلان كذلك مقطعًا لتشغيل السيارة الجديدة للمرة الأولى.

وبذلك تكون ويليامز خامس فريق يعلن رسميًا موعد إطلاق مقاتلته قُبيل الموسم الجديد، وذلك بعد مكلارين، ألفا تاوري، ألفا روميو ومرسيدس.

وتعدّ ويليامز حاليًا آخر فريق سيُقيم حدث إطلاق لسيارته، قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق التجارب الشتوية في البحرين، عندما سيحصل سائقاها جورج راسل ونيكولاس لاتيفي على أوّل فرصة لتجارب طويلة على متن السيارة الجديدة.

وستسجّل 2021 أوّل موسم كامل تخوضه ويليامز تحت الإدارة الجديدة بعد الاستحواذ على الفريق من قِبَل المجموعة الاستثمارية الأمريكية "دوريلتون كابيتال" في أغسطس/آب الماضي وخروج عائلة ويليامز من إدارة الفريق.

وبالرُغم من مغادرة مؤسس الفريق السير فرانك ويليامز، إلّا أنّ الإعلان أكّد بأنّ الملاك الجُدد سيواصلون مع ثقافة تسمية السيارات التي تحوي الحروف "اف دبليو".

وستتوجه ويليامز إلى موسم 2021 وهي تهدف إلى البناء على التحسينات التي حققتها في الموسم الماضي، والتي شهدت منافسة منتظمة مع الفريق مع فريقَي المؤخرة من مجموعة الوسط ألفا روميو وهاس.

وعلى الرُغم من إنهاء الفريق للموسم في المركز الأخير في بطولة الصانعين للموسم الثالث على التوالي وإخفاقه في تسجيل أيّة نقاط، لكنّه كان أحيانًا في منافسة على مراكز النقاط.

مواعيد إطلاق سيارات الفورمولا واحد لموسم 2021: