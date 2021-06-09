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ويليامز تعلن مغادرة مدير فريقها في الفورمولا واحد

أعلنت الحظيرة البريطانيّة ويليامز عن مغادرة سايمون روبرتس مدير فريقها في الفورمولا واحد بعد عامٍ واحدٍ من استلامه لذلك الدور.

ويليامز تعلن مغادرة مدير فريقها في الفورمولا واحد

انضمّ روبرتس إلى ويليامز في يونيو العام الماضي كمدير إداري لعمليّات الفورمولا واحد قبل أن يستلم دور مدير الفريق المؤقّت في سبتمبر على إثر مغادرة عائلة ويليامز.

وتمّ تعيين روبرتس في ذلك الدور بشكلٍ دائم في ديسمبر على إثر انضمام يوست كابيتو كمدير تنفيذي.

لكن كجزء من إعادة هيكلة داخليّة متواصلة للفريق الإداري لويليامز منذ عمليّة استحواذ دوريلتون كابيتال على الفريق الصيف الماضي، تمّ الإعلان الآن عن مغادرة روبرتس لموقعه.

وقال روبرتس: "كان من الرائع العمل كمدير للفريق على إثر مغادرة عائلة ويليامز للرياضة".

وأضاف: "لكن مع تقدّم العمليّة الانتقاليّة فإنّني أتطلّع قدمًا لتحدٍ جديد، وأتمنّى مستقبلًا رائعًا للفريق بأكمله".

ولن يتمّ تعويض روبرتس، حيث أشار البيان إلى أنّ عمليّة إعادة الهيكلة "ستعزّز وتسهّل العمليّات أكثر كجزء من الأهداف بعيدة المدى لإعادة ويليامز إلى واجهة البطولة".

ومن المنتظر أن يستلم كابيتو مهام مدير الفريق كجزء من مهامه كمدير تنفييذي، بينما سيكون فرونسوا كزافييه دوميزون المدير التقني مسؤولًا عن الجوانب الهندسيّة على المسار وخارجه.

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